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В якутском селе полностью восстановили теплоснабжение после взрыва в котельной

Общество
1 февраля, 4:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

В результате аварии без теплоснабжения оставались 66 жилых и административных объектов

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ТАСС, 1 февраля. Коммунальщики завершили аварийные работы по восстановлению централизованного теплоснабжения в селе Бердигестях Горного района Якутии, где в конце прошлого года произошли взрыв и пожар в котельной. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Аварийные работы по восстановлению централизованного теплоснабжения в жилых домах и объектах экономики завершены. Котельная работает в штатном режиме на двух котлах", - сказали в ведомстве. Спасатели вместе с работниками районной администрации провели обход и мониторинг температурного режима в жилых домах и котельной.

27 января во время пожара в котельной погиб оператор, без теплоснабжения остались 66 жилых и административных объектов. По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение техники безопасности, в результате чего произошел хлопок газовоздушной смеси.

Ранее СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее смерть и крупный ущерб"). В селе был введен режим ЧС, организованы эвакуационные пункты на базе двух образовательных учреждений.

Село Бердигестях - административный центр Горного улуса, расположенного в 185 км от Якутска, с населением около 6,5 тыс. человек. По данным синоптиков, в селе стоят 40-градусные морозы.

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