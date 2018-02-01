Фотовыставка в честь 100-летия Юрия Любимова открывается на Арбате в Москве

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Передвижная фотовыставка "Юрий Любимов. Современникам" открывается в четверг в центре старой Москвы, рядом с Театром им. Вахтангова на улице Арбат. Уличная экспозиция, которая продлится до 28 февраля, станет одним из мероприятий, проводимых в честь 100-летия со дня рождения известного русского театрального режиссера, основателя Театра на Таганке, народного артиста РФ Юрия Любимова (1917-2014). Об этом ТАСС сообщила вдова режиссера Каталин Любимова, возглавляющая Благотворительный фонд развития театрального искусства Ю. П. Любимова.

"Сотый день рождения Юрия Петровича Любимова был отмечен 30 сентября 2017 года, но юбилейные торжества проводятся также в течение всего 2018 года", - сказала Любимова. Она напомнила, что инициатором программы мероприятий под названием "Век Юрия Любимова" выступил Благотворительный фонд развития театрального искусства Ю. П. Любимова, получивший поддержку Министерства культуры РФ, Департамента культуры города Москвы, Союза театральных деятелей РФ и ряда других организаций.

По поводу фотовыставки, развернутой на Арбате, собеседница агентства уточнила, что "это часть запланированного триптиха". Первая подобная выставка состоялась в июле-августе 2017 года в Парке имени Горького, вторая прошла с середины ноября до середины декабря 2017 года в Парке "Сокольники". Фотопроект состоит из портретов Юрия Петровича Любимова и редких фотографий из личного архива семьи Любимова, которые сопровождаются его высказываниями о жизни и искусстве, в них - его гражданская позиция и взгляд на важнейшие проблемы современности, отметила вдова режиссера.

"Век Юрия Любимова"

В рамках юбилейной программы с успехом прошел целый ряд мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, на родине Юрия Любимова в Ярославле, а также в других городах России и за рубежом. Среди них: масштабная выставка "Любимов и время. 1917-2017. 100 лет истории страны и человека" в Музее Москвы, спектакль-посвящение Максима Диденко "10 дней, которые потрясли мир", фестиваль перформансов "Посвящение Любимову" в Музее Москвы, вручение Общественной премии Юрия Любимова и концерт к 100-летию Ю. П. Любимова в Государственном академическом Большом театре России.

Заметным событием стал сольный фортепианный концерт сэра Андраша Шиффа "In Memoriam Юрия Любимова" в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Состоялась мировая премьера спектакля-посвящения Юрию Любимову режиссера Анатолия Васильева "Старик и море", показанная в рамках Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Фотовыставка "Маска и Душа" в Электротеатре "Станиславский" послужила местом презентации книги "100 современников о Любимове".

В 2018 году программа "Век Юрия Любимова" продолжится циклом концертов молодых исполнителей, фотовыставками в разных городах России и за рубежом, проведением мастер- классов на базе репетиций Любимова, творческих встреч с друзьями и коллегами мастера. Будет вручена четвертая Общественная премия Юрия Любимова и первая Международная премия имени Юрия Любимова, учрежденная Международным институтом театра совместно с фондом Любимова.

Планируется выпустить второй том книги "100 современников о Любимове", будут показаны документальные фильмы о мастере, решается вопрос по организации установки памятника Ю. П. Любимову в Москве.

О Юрии Любимове

Юрий Любимов родился 30 сентября 1917 года в Ярославле. По его собственным подсчетам, проработал 84 года, из которых 80 лет - на театральном поприще.

Народный артист РФ, лауреат Государственной премии России и реформатор российского театра, Любимов поставил в Театре на Таганке более 100 спектаклей. Под его руководством "Таганка" стала самым авангардным театром СССР. Среди лучших спектаклей Любимова - "Добрый человек из Сезуана", "Гамлет", "Тартюф", "Борис Годунов", "Самоубийца".

Параллельно с работой в театре Юрий Любимов снимался в кино. В его фильмографии около 18 картин, в том числе "Цветные киноновеллы" (1941), "Дни и ночи" (1945), "Беспокойное хозяйство" (1946), "Робинзон Крузо" (1947), "Кубанские казаки" (1950), "Егор Булычов и другие" (1953), "Несколько слов в честь господина де Мольера" (1975).

Любимов прошел две войны, блокаду в Ленинграде, в начале 1980-х был вынужден эмигрировать. Работая по всему миру, всегда опирался на русскую классику. Вернулся в СССР в 1988 году.

Из-за конфликта с собственной труппой во время гастролей в Чехии в 2011 году ушел из созданного им Театра на Таганке, после чего поставил несколько спектаклей в других театрах Москвы.

Скончался 5 октября 2014 года в Москве в возрасте 97 лет.