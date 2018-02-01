Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 56.18
€ 69.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 500 военных помогают ликвидировать последствия циклона на Камчатке

Общество
1 февраля, 5:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Военные чистят взлетные полосы аэродромов, причальные стенки, дороги к школам и детским садам

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 февраля. Более 500 военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке помогают ликвидировать последствия циклона, который принес в регион обильные снегопады и сильный ветер, они чистят взлетные полосы аэродромов, причальные стенки, дороги к школам и детским садам. Об этом сообщил в четверг официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"На Камчатке подразделения объединенного командования войск и сил на северо-востоке ликвидируют последствия мощного тихоокеанского циклона, который принес на полуостров ураганный ветер и обильные снегопады. <...> К ликвидации последствий циклона привлечено более 500 военнослужащих и порядка 20 единиц специальной техники", - сообщил Воскресенский.

По его данным, сейчас под влиянием стихии находится почти вся Камчатка, в крае идет сильный мокрый снег, порывы ветра достигают 45-50 м/с. Ожидается, что циклон будет оказывать влияние на регион до конца недели.

Ранее из-за непогоды администрация Петропавловска- Камчатского отменила в четверг занятия в школах и объявила этот день выходным в муниципальных и подведомственных учреждениях. Из-за снегопада задерживаются прилеты и вылеты нескольких внутренних и межрегиональных рейсов. Синоптики назвали четверг "Днем лопаты" из-за большого количества осадков: за ночь выпало 23 мм снега.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Камчатский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
2
Welcome Home, или Возвращение на Родину
3
Пентагон опубликовал пять видео маневров Су-27 во время перехвата самолета-разведчика США
4
Путин извинился перед олимпийцами за то, что власти не смогли оградить их от нападок извне
5
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
6
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
7
Глава "Нафтогаза": Киев получил "очередной звоночек" от Германии по "Северному потоку - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама