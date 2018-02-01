Более 500 военных помогают ликвидировать последствия циклона на Камчатке

ТАСС, 1 февраля. Более 500 военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке помогают ликвидировать последствия циклона, который принес в регион обильные снегопады и сильный ветер, они чистят взлетные полосы аэродромов, причальные стенки, дороги к школам и детским садам. Об этом сообщил в четверг официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"На Камчатке подразделения объединенного командования войск и сил на северо-востоке ликвидируют последствия мощного тихоокеанского циклона, который принес на полуостров ураганный ветер и обильные снегопады. <...> К ликвидации последствий циклона привлечено более 500 военнослужащих и порядка 20 единиц специальной техники", - сообщил Воскресенский.

По его данным, сейчас под влиянием стихии находится почти вся Камчатка, в крае идет сильный мокрый снег, порывы ветра достигают 45-50 м/с. Ожидается, что циклон будет оказывать влияние на регион до конца недели.

Ранее из-за непогоды администрация Петропавловска- Камчатского отменила в четверг занятия в школах и объявила этот день выходным в муниципальных и подведомственных учреждениях. Из-за снегопада задерживаются прилеты и вылеты нескольких внутренних и межрегиональных рейсов. Синоптики назвали четверг "Днем лопаты" из-за большого количества осадков: за ночь выпало 23 мм снега.