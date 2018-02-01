Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 56.18
€ 69.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В январе в Магадане выпало более четырех месячных норм осадков

Общество
1 февраля, 5:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

На утро 1 февраля высота снега составила 75 см

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 февраля. Более четырех месячных норм осадков выпало в январе в Магадане. Об этом в четверг сообщили ТАСС в Колымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"В январе в Магадане выпало более четырех месячных норм осадков. На утро 1 февраля высота снега, по данным метеостанции Магадан, составила 75 см. Максимальная высота зарегистрирована в поселках Талон - 181 см, Палатка -118 см", - уточнили в управлении.

По данным Колымского УГМС, сейчас в Магаданской области действует очередной снежный циклон. "Осадки сохранятся сегодня-завтра, в дальнейшем их интенсивность будет постепенно ослабевать", - предсказывают синоптики.

Снежный циклон вызывает сбои в работе городского транспорта. "Сегодня, 1 февраля, с самого утра наблюдаются сбои в работе перевозчиков из-за налипания и скопления снега на дорогах, невозможности припарковать "маршрутку" на остановке. Вместо 52 автобусов на линию вышли только 45", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Магадана.

Для городской станции скорой помощи выделен полноприводный тягач "Вепрь", чтобы в случае необходимости, помочь медикам проехать к месту вызова. Жителей до устранения последствий снегопада просят без крайней необходимости не выезжать на личных автомобилях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Магаданская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
2
Пентагон опубликовал пять видео маневров Су-27 во время перехвата самолета-разведчика США
3
Welcome Home, или Возвращение на Родину
4
Путин извинился перед олимпийцами за то, что власти не смогли оградить их от нападок извне
5
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
6
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
7
Глава "Нафтогаза": Киев получил "очередной звоночек" от Германии по "Северному потоку - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама