ТАСС, 1 февраля. Более четырех месячных норм осадков выпало в январе в Магадане. Об этом в четверг сообщили ТАСС в Колымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"В январе в Магадане выпало более четырех месячных норм осадков. На утро 1 февраля высота снега, по данным метеостанции Магадан, составила 75 см. Максимальная высота зарегистрирована в поселках Талон - 181 см, Палатка -118 см", - уточнили в управлении.

По данным Колымского УГМС, сейчас в Магаданской области действует очередной снежный циклон. "Осадки сохранятся сегодня-завтра, в дальнейшем их интенсивность будет постепенно ослабевать", - предсказывают синоптики.

Снежный циклон вызывает сбои в работе городского транспорта. "Сегодня, 1 февраля, с самого утра наблюдаются сбои в работе перевозчиков из-за налипания и скопления снега на дорогах, невозможности припарковать "маршрутку" на остановке. Вместо 52 автобусов на линию вышли только 45", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Магадана.

Для городской станции скорой помощи выделен полноприводный тягач "Вепрь", чтобы в случае необходимости, помочь медикам проехать к месту вызова. Жителей до устранения последствий снегопада просят без крайней необходимости не выезжать на личных автомобилях.