Южно-Курильский суд оштрафовал капитана японского судна на 866 тыс. рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Капитан японского судна "№ 53 Никко-Мару" оштрафован на Курилах на 866 тыс. рублей за нарушение требований лицензии при промысле в российских водах, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

"31 января решением Южно-Курильского районного суда капитан японского судна РШ "№ 53 Никко-Мару" признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 846 тыс. 762 рубля. Кроме того, за нарушения порядка прохождения морских контрольных пунктов (точек) и правил ведения промысловой документации капитан оштрафован на 15 и 5 тыс. рублей соответственно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, судно "№ 53 Никко-Мару" было задержано сахалинскими пограничниками 18 января 2018 года за попытку сокрытия от учета и вывоза в иностранный порт выловленных водных биологических ресурсов в объеме более 21 тонны.

Ранее ТАСС сообщал, что МИД Японии взаимодействует с РФ для возвращения судна, проходящего проверку на Кунашире.

31 января 2018 года после оплаты штрафов в полном объеме судно убыло в Японию.