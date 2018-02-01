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За год вместо цветов для патриарха было закуплено медоборудование на сумму 12 млн рублей

Общество
1 февраля, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Главврач рассказал, что пожертвования больнице "стали подарком московского духовенства патриарху на дни именин, годовщин интронизации и другие праздники вместо покупки цветов"

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Общая сумма средств, которые были пожертвованы церковной больнице святителя Алексия вместо покупки цветов на праздники Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, за год составила около 12 млн рублей. Об этом рассказал в четверг ТАСС главный врач ЦКБ святителя Алексия Алексей Заров.

"С конца 2016 года мы получили около 12 млн рублей. На эти деньги было закуплено оборудование, необходимое для операционных, а также для реабилитации больных", - отметил он. Главврач рассказал, что пожертвования больнице "стали подарком московского духовенства патриарху на дни именин, годовщин интронизации и другие праздники вместо покупки цветов". "Это традицию инициировал сам предстоятель", - добавил он.

Заров напомнил, что и в этом году патриарх благословил на день годовщины его интронизации 1 февраля вместо цветов собрать средства на машину скорой помощи. "Нашей предыдущей машине для перевозки пациентов уже 18 лет, но теперь мы сможем приобрести новую", - отметил главврач церковной больницы.

"В больнице лечатся не только москвичи, но и люди из других регионов России, вне зависимости от их конфессиональной принадлежности. Помощь полностью оказывается по ОМС", - рассказал Заров.

Центральная клиническая больница святителя Алексия митрополита Московского - многопрофильное лечебное учреждение на 275 мест. Это крупнейшее медицинское учреждение Русской православной церкви. Для всех пациентов обследование и лечение проводятся бесплатно.

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