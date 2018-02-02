Сурок Тимка III предсказал начало весны на Украине через шесть недель

КИЕВ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Мельник/. Весна на Украине наступит уже через шесть недель.Такой прогноз сделал в пятницу сурок Тимка III из села Гайдары в Харьковской области, где расположена биостанция Харьковского национального университета им. Каразина.

"Когда Тимку разбудили, он не увидел своей тени, а это значит, что весна на Украине наступит уже через 6 недель и будет теплой и солнечной", - рассказал хранитель сурка Виктор Кокарский, добавив, что из-за теплой зимы животное почти не спало.

Кроме прогноза погоды, харьковские сурки уже не первый год подряд делают точные предсказания относительно вопросов, которые беспокоят украинцев. В прошлые годы отец Тимки III предрекал колебания курса доллара, а в 2017 году предсказал безвизовый режим с ЕС.

В этом году организаторы дня сурка задали Тимке вопрос: "Есть ли жизнь на Марсе?". Такой вопрос приурочили к 6 февраля, когда в США планируют запускать ракету Falcone на Марс. Сурок считает, что жизнь на Марсе есть.

Кроме того, во время праздника пробуждения сурка студенты биологического факультета обратились к министерству экологии Украины с просьбой профинансировать им экспедицию для того, чтобы юные ученые посчитали количество сурков в стране.

Кроме харьковского Тимки на Украине есть еще один национальный "прорицатель" - Мишка из Львовской области. Но галицкого сурка будят позже.

В 2004 году биостанцию университета им. Каразина выбрали в качестве резиденции "главного синоптика" Украины, потому что здешние сурки были практически ручными и легко разрешали себя разбудить. Предсказателем стал Тимка, степной сурок - байбак. В 2012 году он умер в почтенном возрасте, а пост принял Тимка ІІ. Теперь на пост главного "синоптика" занял Тимка III.

День сурка отмечается традиционно 2 февраля. В этот день люди наблюдают за сурком, который должен вылезти из норы. По поведению животного определяли, какой будет в дальнейшем погода и когда наступит весна. Согласно легенде, если день хмурый, а сурок не видит свою тень и спокойно выходит из норы - значит, весна будет ранняя. Если же в этот день будет солнечно и сурок увидит свою тень и спрячется назад в нору - значит еще будет не менее шести недель зимы.