Канадские сурки разошлись в предсказаниях прихода весны

ОТТАВА, 2 февраля. /ТАСС/. Канадские сурки Шубенакади Сэм из Новой Шотландии и Виартон Вилли из Онтарио в пятницу разошлись во мнении относительно времени прихода весны. Об этом сообщил телеканал CTV.

Согласно многолетней традиции, первым свой прогноз общественности представил сурок Сэм, проживающий в заповеднике "Уайлдлайф парк" в 60 километрах к северу от Галифакса (провинция Новая Шотландия). Когда грызуна вытащили из норки, то он оглянулся вокруг, но не увидел своей тени - это значит, что весна "уже не за горами".

Чуть позже со своим прогнозом выступил сурок Вилли из небольшого городка Виартон (провинция Онтарио). Когда этого пушистого зверька извлекли из теплой норы на свет, то он испугался своей тени и залез обратно. Согласно народной примете, это значит, что весны ждать еще шесть недель. В прошлом году Шубенакади Сэм и Виартон Вилли сошлись во мнении о раннем приходе весны.

Традиция определять приход весны с помощью грызуна пришла в Северную Америку вместе с немецкими иммигрантами. Правда, роль "предсказателя" в Германии XIX века, согласно народной примете, выполнял барсук. Поскольку барсуки на американском континенте не водятся, эту задачу возложили на сурков.