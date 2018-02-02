Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трехкратный чемпион мира по биатлону Черезов присоединился к движению Putin Team

Общество
2 февраля, 23:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram

Поделиться
Материал из 1 страницы
Иван Черезов

Иван Черезов

© Константин Веремейчик/ТАСС

ТАСС, 2 февраля. Трехкратный чемпион мира биатлонист Иван Черезов присоединился к движению Putin Team. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Я вступаю в Putin Team и искренне поддерживаю нашего президента на выборах", - написал Черезов.

Черезов трижды выигрывал золотые медали чемпионатов мира, по одному разу серебро и бронзу мировых первенств. На Олимпийских играх спортсмен завоевывал серебряную и бронзовую награды. В сезоне-2009/10 он занял третье место в общем зачете Кубка мира. Ранее стало известно, что Черезов стал доверенным лицом Владимира Путина, баллотирующегося на пост президента РФ в порядке самовыдвижения.

Владимир Путин - сильнейший геополитик. И это не только мое мнение, достаточно посмотреть на отношение мировых лидеров. Взять, например, Сирию. Но дело не только в геополитике. Когда он возглавил Россию ... это был край пропасти. Разгул бандитизма, невыплаты зарплат годами. Посмотрите сегодня на армию России. Ведь гордость берет. А Олимпиада в Сочи2014! У меня, как профессионального спортсмена, особенная гордость на этот счет. Это был Уровень! И мы победили! Именно поэтому я вступаю в #PutinTeam и искренне поддерживаю нашего Президента на #Выборы2018! #PutinTeam #КомандаПутина

Публикация от Ivan (@ivan_tcherezov)

О создании общественного движения в поддержку президента РФ 2 ноября на своей странице в Instagram объявил нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин.

Затем о присоединении к Putin Team объявили российские гимнастки во главе с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой, хоккеист СКА Илья Ковальчук, зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев, хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин, волейболист Сергей Тетюхин, шахматист Сергей Карякин, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Руслан Проводников, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов и двукратный призер чемпионатов мира Александр Легков, двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Мозякин, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийский чемпион по биатлону Шипулин присоединился к движению Putin Team
2
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
3
Жителей Красноярска предупредили о загрязнении воздуха
4
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
5
На Севморзаводе сообщили, что переход в федеральную собственность ускорит интеграцию в ОПК
6
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
7
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
Темы дня
Новости партнеров
Реклама