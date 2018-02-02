Трехкратный чемпион мира по биатлону Черезов присоединился к движению Putin Team

ТАСС, 2 февраля. Трехкратный чемпион мира биатлонист Иван Черезов присоединился к движению Putin Team. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Я вступаю в Putin Team и искренне поддерживаю нашего президента на выборах", - написал Черезов.

Черезов трижды выигрывал золотые медали чемпионатов мира, по одному разу серебро и бронзу мировых первенств. На Олимпийских играх спортсмен завоевывал серебряную и бронзовую награды. В сезоне-2009/10 он занял третье место в общем зачете Кубка мира. Ранее стало известно, что Черезов стал доверенным лицом Владимира Путина, баллотирующегося на пост президента РФ в порядке самовыдвижения.

Владимир Путин - сильнейший геополитик. И это не только мое мнение, достаточно посмотреть на отношение мировых лидеров. Взять, например, Сирию. Но дело не только в геополитике. Когда он возглавил Россию ... это был край пропасти. Разгул бандитизма, невыплаты зарплат годами. Посмотрите сегодня на армию России. Ведь гордость берет. А Олимпиада в Сочи2014! У меня, как профессионального спортсмена, особенная гордость на этот счет. Это был Уровень! И мы победили! Именно поэтому я вступаю в #PutinTeam и искренне поддерживаю нашего Президента на #Выборы2018! #PutinTeam #КомандаПутина Публикация от Ivan (@ivan_tcherezov) Фев 2, 2018 at 9:57 PST

О создании общественного движения в поддержку президента РФ 2 ноября на своей странице в Instagram объявил нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин.

Затем о присоединении к Putin Team объявили российские гимнастки во главе с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой, хоккеист СКА Илья Ковальчук, зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев, хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин, волейболист Сергей Тетюхин, шахматист Сергей Карякин, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Руслан Проводников, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов и двукратный призер чемпионатов мира Александр Легков, двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Мозякин, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.