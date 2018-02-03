Около 170 тыс. человек приняли участие в акции "Россия в моем сердце!" в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны, на центральной площади Грозного собрались жители со всех районов Чеченской Республики. По предварительным данным регионального МВД, в акции "Россия в моем сердце!" приняли участие около 170 тыс. человек, передает корр. ТАСС.

"Мы выразили свой протест против необоснованных и непонятных санкций в отношении России, заявили, что наша страна всегда была за мир и будет. Конечно, мы не могли сегодня не вспомнить и славные победы наших отцов в Сталинградской битве. Подавали заявку на 100 тыс. участников, пришли, как вы видите намного больше, по предварительным данным МВД, на площади собралось около 170 тыс. человек", - сообщил ТАСС председатель федерации профсоюзов Чеченской Республики Хусейн Солтагириев.

Акция в Грозном прошла на площади рядом с мечетью "Сердце Чечни". Со сцены к участникам акции обратились представители власти, деятели культуры и академики. Выступающие отметили, что сила чеченского народа и страны в целом - в единстве.

"Россия с самого начала создавалось как многонациональное государство. В течение многих веков наши народы взаимодействовали, обогащались культурой друг друга, в результате возникло уникальное сообщество российских народов, которое всегда сплачивалось перед угрозой для нашей общей Родины. Нельзя быть настоящим патриотом, если в сердце каждого из нас не будет наша страна", - отметил президент Академии наук Чеченской Республики Шахрудин Гапуров.

Поднять флаг за своих

Сотни молодых людей на протяжении всего митинга держат над головами российские флаги. Они приехали сюда из горного Ножай-Юртовского района выразить поддержку российским спортсменам, которые, несмотря на все сложности, будут бороться за олимпийские медали в южнокорейском Пхенчхане.

"Я пришел выразить протест против необоснованных санкций в отношении наших спортсменов. МОК (Международный олимпийский комитет - прим. ТАСС) превратил спорт в политику. Мечта любого спортсмена, смысл его жизни - выступление на Олимпиаде, и ему сегодня не позволяют поднять флаг своей страны, что ж, мы будем поднимать его за них", - сказал ТАСС участник акции Лом-Али Альтемиров.

Некоторые участники пришли на акцию вместе с детьми, в их числе и Руслан Албаков вместе с тремя сыновьями. По его словам, именно посредством таких массовых патриотических мероприятий необходимо воспитывать детей с малых лет.

"Один раз мы повелись на действия наших врагов, нацеленных разделить страну, и погрязли в войне. Для того, чтобы эти ошибки не повторялись, детей необходимо воспитывать патриотами не только малой Родины, но и нашей общей страны. Я всегда хожу на такие акции вместе с детьми, воспитываю в них дух единства", - отметил собеседник ТАСС.

Кульминацией акции в Грозном стал грандиозный митинг- концерт с участием звезд чеченской эстрады. По окончанию официальной части жители Чечни не спешили расходиться. Организовав несколько танцевальных кругов на площади, они традиционно под ритмы лезгинки продолжили акцию поддержки многонациональной России.

Об акции

Инициатором акции "Россия в моем сердце!", которая проходит во многих городах России, выступает Общественная палата Российской Федерации. Главная задача митингов-концертов - продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.