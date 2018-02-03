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Собянин призвал москвичей соблюдать осторожность из-за непогоды

Общество
3 февраля, 22:29 UTC+3

Мэр столицы сообщил, что "в результате аномальной погоды начинается обледенение деревьев"

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал в субботу жителей города проявлять осторожность в связи с аномальными погодными условиями.

"В результате аномальной погоды начинается обледенение деревьев. Необходимо быть осторожнее", - написал мэр в своем Twitter, отметив, что аварийные службы работают в усиленном режиме.

"Из-за снега и льда уже упали семь деревьев, и, похоже, это только начало", - добавил Собянин.

По данным синоптиков, в выходные в Москве прогнозируют сильный снегопад. Как сообщает Гидрометцентр России, в течение суток 4 февраля местами по Московской области и Москве ожидается пасмурная погода, сильный снег, северный ветер с порывами 5-10 м/с, на дорогах местами снежные заносы и гололедица.

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