Собянин призвал москвичей соблюдать осторожность из-за непогоды

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал в субботу жителей города проявлять осторожность в связи с аномальными погодными условиями.

Из-за снега и льда уже упали семь деревьев, и, похоже, это только начало. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 3 февраля 2018 г.

"В результате аномальной погоды начинается обледенение деревьев. Необходимо быть осторожнее", - написал мэр в своем Twitter, отметив, что аварийные службы работают в усиленном режиме.

"Из-за снега и льда уже упали семь деревьев, и, похоже, это только начало", - добавил Собянин.

По данным синоптиков, в выходные в Москве прогнозируют сильный снегопад. Как сообщает Гидрометцентр России, в течение суток 4 февраля местами по Московской области и Москве ожидается пасмурная погода, сильный снег, северный ветер с порывами 5-10 м/с, на дорогах местами снежные заносы и гололедица.