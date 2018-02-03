В Москве 3 февраля выпало рекордное количество осадков

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Снегопад, накрывший столицу в субботу, увеличил рекорд многолетних наблюдений за 3 февраля по количеству выпавших осадков на 5,1 мм. Фактические данные были опубликованы на сайте Гидрометцентра.

По данным ведомства, предыдущее рекордное значение выпавших осадков за 68 лет для 3 февраля в Москве составляло 8,9 мм. Рекорд был установлен в 2008 году. В этом году с 09:00 до 21:00 3 февраля выпало 14 мм осадков.

Таким образом, за 12 часов в столице выпало 33% месячной нормы осадков.

Всего в феврале в среднем выпадает 41,1 мм осадков.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, снегопад разной интенсивности продолжится в регионе как минимум до четверга.

Предварительный прогноз на пятницу также предполагает осадки в виде снега.

Как отметили, в свою очередь, в Метеобюро Москвы и Московской области, "снегопад будет продолжаться и ночью и днем, и он будет довольно интенсивный".

"Мы считаем, что за два дня может также выпасть рекордное количество осадков. Предыдущий рекорд для двоих суток был установлен в феврале 1957 года, когда выпало более 40 мм осадков", - сказала ТАСС главный специалист московского Метеобюро.