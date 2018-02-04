Жители Гамбурга возмущены из-за открытия шопинг-центра на месте бывшего штаба гестапо

БЕРЛИН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. В Гамбурге разгорелся скандал из-за планов по открытию в центре города люксового шопинг-центра в том месте, где во времена правления в Германии национал-социалистов находились штаб-квартира гестапо и полицейское управление. О возмущении близких и родных жертв нацистов, местных политиков и представителей ряда общественных организаций сообщила радиостанция Deutschlandfunk.

Комплекс зданий, где с 1933 года находились гестаповский штаб и управление полиции, значительно пострадал во время бомбардировок в 1943 году и позднее был отстроен заново. В 2009 году городские власти продали строения инвестору - компании Quantum - и прописали в договоре купли-продажи, что на месте штаб-квартиры гестапо должно быть создано "достойное памятное место" площадью 530 кв. м, напоминающее о происходящем там во времена правления нацистов.

После войны на месте штаба располагалось строительное ведомство Гамбурга. На протяжении многих лет активисты боролись за установку в этом месте памятной доски, и лишь в середине 1980-х годов ее удалось создать за счет частных пожертвований.

Как оказалось, "местом памяти" в шопинг-центре, получившем название "Городские дворики", должны были стать кафе и книжная лавка. Ранее около 150 человек, в том числе представители Объединения жертв нацистского режима, политики собрались на акцию протеста у входа в будущий торговый комплекс. Некоторые держали в руках фотографии родных - участников Движения сопротивления, погибших от действий гестапо.

Память не может быть связана с потреблением

"Нельзя допустить, чтобы память была связана с потреблением. Память должна покончить с потреблением", - приводит Deutschlandfunk слова Корнелии Керт из Объединения жертв нацистского режима.

Ведомство по делам культуры Гамбурга не ожидало протестов. По первоначальному замыслу, литературное кафе и книжная лавка должны были как раз и служить памятным местом, призванным информировать жителей и гостей города об истории зданий, проект был разработан при сотрудничестве с мемориальным центром бывшего концлагеря Neuengamme.

Как ожидается, скандал вокруг "Городских двориков" будет обсуждаться в парламенте Гамбурга. Не исключено, что на этом месте будет открыта выставка документов о преступлениях нацистского режима.