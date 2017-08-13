В Германии американца избили за нацистское приветствие

ТАСС, 13 августа. Неизвестный прохожий в центре Дрездена избил гражданина США, который демонстрировал нацистское приветствие. Об этом в воскресенье сообщает агентство AP.

По его данным, 41-летний американец, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, получил незначительные травмы. В настоящий момент он находится под следствием, так как демонстрация нацистского приветствия в Германии является преступлением. Избивший его прохожий покинул место происшествия, полиция ведет его поиски.

Ранее в августе двое китайских туристов были задержаны за подобное правонарушение возле здания Рейхстага в Берлине. После выплаты штрафа в €500 они были отпущены.