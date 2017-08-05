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Туристов из Китая задержали за нацистское приветствие у здания рейхстага

Происшествия
5 августа, 20:30 UTC+3 ТАСС

После выплаты штрафа в €500 оба гражданина КНР были отпущены

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ТАСС, 5 августа. Берлинская полиция задержала в субботу двух китайских туристов, позировавших в нацистском приветствии на фоне исторического здания рейхстага. Об этом сообщило агентство DPA.

По его данным, путешественники 36 и 49 лет решили сфотографироваться на фоне знаменитого здания, где в настоящее время заседает германский Бундестаг, подняв руку в нацистском приветствии. Двое работников парламента заметили нарушителей и рассказали об их действиях полиции.

Туристы были задержаны по обвинению в "использовании символики неконституционных организаций". После выплаты штрафа в €500 оба гражданина КНР были отпущены.

Согласно параграфу 86а Уголовного кодекса Германии "О запрете символики неконституционных организаций", на территории Федеративной республики нельзя демонстрировать, в частности, флаги и гербы Третьего Рейха, а также использовать формы приветствия национал-социалистического режима. Нарушение этого закона карается сроком заключения до 3 лет либо денежным штрафом.

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