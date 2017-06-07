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Двум фанатам сборной Англии пожизненно запрещено посещать матчи за нацистские жесты

Спорт
7 июня, 4:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Во время товарищеского матча в Дортмунде, в котором сборная Англии уступила команде Германии, некоторые болельщики гостей освистывали немецкий гимн и пели песни о Второй мировой войне

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Фанаты сборной Англии во время чемпионата Европы по футболу во Франции

Фанаты сборной Англии во время чемпионата Европы по футболу во Франции

© EPA/THIBAULT VANDERMERSCH

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии (FA) пожизненно запретила посещать матчи двум английским фанатам, демонстрировавшим нацистские жесты во время товарищеской игры сборных Германии и Англии в Дортмунде, которая состоялась 22 марта. Об этом сообщает Би-би-си.

Сообщается, что во время товарищеского матча в Дортмунде, в котором сборная Англии уступила действующим чемпионам мира со счетом 0:1, некоторые болельщики гостей освистывали немецкий гимн и пели песни о Второй мировой войне. Кроме того, один из болельщиков демонстрировал нацистское приветствие, а другой, изображая Гитлера, показывал угрожающие жесты в адрес болельщиков сборной Германии.

Также отмечается, что во время ближайшего выездного матча сборной Англии, который состоится 10 июня против сборной Шотландии в Глазго, будут задействованы дополнительные стюарды, сопровождающие английских болельщиков на выездных играх. Новые меры FA призваны обуздать антисоциальное поведение английских болельщиков во время выездных встреч. Сообщается, что во время игры в Глазго будет введен запрет на продажу алкоголя в магазинах и на открытых пространствах. Ожидается, что на матче будет присутствовать 4761 английский болельщик.

10 июня сборные Шотландии и Англии сыграют в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Команда Англии занимает первое место в отборочной группе F, набрав 13 очков после пяти туров. Шотландцы занимают четвертую строчку, имея в активе семь очков.

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