Снегопад разбудил в горожанах трудолюбие и взаимовыручку

Центральная Россия оказалась во власти сильнейшего за 100 лет снегопада. Дорожки во дворах завалило снегом, а автомобили превратились в большие сугробы. Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что на уборку снега потребуется девять дней. Соцсети пополняются постами о сложностях на дорогах и во дворах и историями о том, как горожане справляются с природной аномалией.

ТАСС собрал истории тех, кто решил не дожидаться прихода коммунальщиков, а взялся за лопату в выходные и утро понедельника.

Уборка во дворах

Москвичка и мама троих детей Валерия в Instagram сообщила, что внезапно обнаружила своего мужа на улице с лопатой. Мужчина расчистил дорожки к подъездам, чтобы облегчить путь соседей до дома. Среди знакомых Валерии нашлись альтруисты, которые поддержали такой порыв. "Какой заботливый! Некоторым жителям, может, правда не под силу чистить, — отметила Наталья. — Наш папа тоже сейчас пошел дорогу чистить, машины застревают весь день".

Приехали сегодня из театра с девочками, а Максим на улице лопатой машет: почистил место, и три дорожки к трём подъездам дома прорыл. Говорит, жалко стало людей, по сугробам лезущих.Прям горжусь! Обо всех подумал #альтруизм #самсебедворник #4февраля2018 #снегопадвмоскве #сплюшиныдети Публикация от Валентина L (@splunya) Фев 4, 2018 at 12:29 PST

О примере взаимовыручки сообщила в соцсетях Ольга из Сергиева Посада. Как и многие, утром наступившего понедельника семья Ольги столкнулась с последствиями снегопада. Помогли соседи и неравнодушные люди.

Власти подмосковного Одинцова обратились к горожанам с призывом помочь в непростой ситуации. "В связи с тяжелыми погодными условиями обращаюсь к вам с огромной просьбой: давайте все вместе выйдем на борьбу со снежной стихией! — призвал одинцовцев мэр городского поселения. — Мы редко обращаемся за помощью к жителям, но сейчас наступил именно такой момент, когда только общими усилиями мы можем изменить ситуацию в городе в лучшую сторону. Я призываю всех молодых и здоровых горожан взять в руки лопаты и начать работу возле подъездов, на внутридворовых дорогах, на тротуарах и там, где жизненно важен проезд транспорта и проход людей".

Впрочем, некоторые активные горожане вспомнили лозунг "помоги себе сам" и начали борьбу со стихией уже ранним утром. Автовладельцы помогали друг другу и машинам скорой помощи выбраться из снежных завалов.

Народная борьба с заторами на дорогах

Кое-где сплоченность граждан помогла избежать транспортных заторов. Так, пользовательница сети Instagram под ником ol4o рассказала, что в Южном Медведкове пассажиры автобуса вытолкали его из сугробов.

Суровая московская зима❄️ Ехала я с работы, трамвая прождала 15 минут, замерзла, думаю пойду на автобус 238 доеду быстрей до дома, да не тут-то было! ‍♀️За одну остановку до моей мы застряли. Но все-таки наш русский народ не сдается никогда! Вытолкали и поехали . . #зима #снег #снегопад #бабушкинская #медведково #автобус #238 #столкача #новости #winter #bus #difficulties https://youtu.be/Rvz_TEeESRY Публикация от Ольга Кириллна (@ol4o) Фев 4, 2018 at 10:47 PST

Жители столичного района Бутово в минувшее воскресенье тоже доказали, что, сплотившись, можно справиться не только с расчисткой дорожек и извлечением из сугробов автомобилей, но и с застревающим в снегу автобусом.

Снегопад и чувство прекрасного

Впрочем, снегопад принес горожанам не только заторы. Некоторые использовали его в удовольствие себе и окружающим. Вот такие скульптуры вылепила компания молодых москвичей прямо у себя во дворе.

Дарья Бурлакова