Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 56.95
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-главу ульяновского бюро медэкспертизы оштрафовали за хищения

Общество
7 февраля, 16:43 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 7, февраля. /ТАСС

За кражу 800 тыс. рублей Нина Долгополова заплатит 1 млн 100 тыс рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛЬЯНОВСК, 7 февраля. /ТАСС/. Суд в среду приговорил бывшего руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области к 300 тыс. рублей штрафа и возмещению ущерба за хищение около 800 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС старший помощник прокурора региона Василий Зима.

Ранее региональное СУ СК РФ возбудило дело в отношении бывшего руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области Нины Долгополовой. Женщина обвинялась в получении должностным лицом лично взяток в виде денег в значительном и крупном размерах. Согласно материалам дела, она неоднократно получала от подчиненных в качестве взяток средства за свое покровительство по службе, требуя от сотрудников часть ежемесячных и ежеквартальных премий.

"Женщина признана виновной в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, и приговорена судом к штрафу в доход государства в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, по иску прокуратуры определено взыскать с осужденной причиненный ее преступными действиями ущерб", - сказал Зима.

По данным прокуратуры, бывший руководитель бюро ежемесячно включала в документы сведения с завышенными суммами премий и дополнительных выплат ряду работников. В дальнейшем полученную разницу она расходовала по собственному усмотрению. С марта 2015 года она незаконно получила около 800 тыс. рублей. В апреле 2016 года женщина была задержана в служебном кабинете.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ульяновская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москвич убил сотрудника автомойки за отказ мыть его BMW
2
Источник: замминистра здравоохранения Татарстана Шишмарева найдена мертвой у себя дома
3
Почему мир в восторге от запуска ракеты Илона Маска
4
В список желающих вернуться в Россию из Великобритании бизнесменов вошли 16 человек
5
Источник: выемка документов проходит в ряде министерств Дагестана
6
Полпред губернатора Ставропольского края найден мертвым
7
В Росгвардии опровергли сообщения о смене экипажей ДПС из-за задержаний в Дагестане
Темы дня
Новости партнеров
Реклама