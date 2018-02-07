Экс-главу ульяновского бюро медэкспертизы оштрафовали за хищения

УЛЬЯНОВСК, 7 февраля. /ТАСС/. Суд в среду приговорил бывшего руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области к 300 тыс. рублей штрафа и возмещению ущерба за хищение около 800 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС старший помощник прокурора региона Василий Зима.

Ранее региональное СУ СК РФ возбудило дело в отношении бывшего руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области Нины Долгополовой. Женщина обвинялась в получении должностным лицом лично взяток в виде денег в значительном и крупном размерах. Согласно материалам дела, она неоднократно получала от подчиненных в качестве взяток средства за свое покровительство по службе, требуя от сотрудников часть ежемесячных и ежеквартальных премий.

"Женщина признана виновной в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, и приговорена судом к штрафу в доход государства в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, по иску прокуратуры определено взыскать с осужденной причиненный ее преступными действиями ущерб", - сказал Зима.

По данным прокуратуры, бывший руководитель бюро ежемесячно включала в документы сведения с завышенными суммами премий и дополнительных выплат ряду работников. В дальнейшем полученную разницу она расходовала по собственному усмотрению. С марта 2015 года она незаконно получила около 800 тыс. рублей. В апреле 2016 года женщина была задержана в служебном кабинете.