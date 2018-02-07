Депутат ГД: вопрос повышения пенсионного возраста нельзя решать лишь для экономии бюджета

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Первый замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев считает, что решение о повышении пенсионного возраста необходимо принимать, руководствуясь не столько экономией средств бюджета, сколько вопросами обеспечения пожилого населения работой.

В среду экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, выступая в Сочи на финале конкурса "Лидеры России", призвал жестко определить приоритеты при распределении бюджетных средств: в частности, по его мнению, необходимо сократить затраты на госуправление, правоохранительные органы. Кроме того, Кудрин предложил повысить пенсионный возраст. По его мнению, это приведет к уменьшению дотаций Пенсионного фонда и увеличению расходов на медицину.

Комментируя подобное предложение, депутат привел слова президента РФ Владимира Путина, который назвал повышение пенсионного возраста "социально чувствительным вопросом" и призвал не принимать кулуарных решений, а "провести широкое общественное обсуждение".

"Решая вопросы о пенсионном возрасте, мы должны руководствоваться не темой экономии денег, а вопросами, связанными с трудовыми ресурсами", - сказал в среду ТАСС Исаев. "Если мы повышаем пенсионный возраст, это что означает? Это означает, что мы оставляем на работе людей, достигших пенсионного возраста. А мы им способны предложить работу?" - поинтересовался он.

Политик также обратил внимание на то, что подобное решение идет вразрез с поставленной президентом задачей "о модернизации экономики". "Мы понимаем, что, повышая пенсионный возраст, мы делаем старше когорту управленцев и сокращаем доступ молодежи к управляющим должностям. Вот эти вопросы надо обсуждать, а не то, сколько денег мы сэкономим на принятии решений о повышении пенсионного возраста", - уверен первый замруководителя думских единороссов.