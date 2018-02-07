Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 56.95
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Таксистов в Краснодарском крае научат культуре общения с иностранцами в преддверии ЧМ-2018

Общество
7 февраля, 17:29 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 7, февраля. /ТАСС

Тренинги пройдут в Краснодаре, Анапе, Сочи и Геленджике

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Инструктаж для таксистов, работающих в Сочи, Анапе, Геленджике и Краснодаре, проведут накануне чемпионата мира по футболу, сообщили ТАСС в краевой администрации.

"Будет проводиться аккредитация транспортных средств. Будут проводиться инструктажи по культуре общения, поведения, внешнего вида", - сказал представитель администрации, добавив, что инструктаж будет ориентирован в том числе на особенности работы с иностранцами.

По словам собеседника, инструктаж планируется провести в Сочи, который принимает несколько матчей чемпионата, а также в Краснодаре, Анапе и Геленджике, где расположены тренировочные базы для национальных сборных. Особое внимание в последних трех городах будет уделяться водителям, которые станут работать около аэропортов и вокзалов и гостиниц.

Представитель администрации региона добавил, что при этом не предполагается тестирования на знание английского языка. "Английский нужен скорее диспетчерам... А водитель приехал, посадил, довез куда надо... В Сочи диспетчеры со знанием английского языка есть", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что таксисты, которые собираются пройти аккредитацию в Сочи, обязуются носить форменную одежду (белая рубашка, галстук, темные брюки), их автомобили должны быть не старше трех лет, белого или желтого цвета, иметь детское удерживающее устройство.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (группа B, 15 июня), Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня). В Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре расположены тренировочные базы для национальных команд-участниц чемпионата.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москвич убил сотрудника автомойки за отказ мыть его BMW
2
Источник: замминистра здравоохранения Татарстана Шишмарева найдена мертвой у себя дома
3
В Росгвардии опровергли сообщения о смене экипажей ДПС из-за задержаний в Дагестане
4
Почему мир в восторге от запуска ракеты Илона Маска
5
В список желающих вернуться в Россию из Великобритании бизнесменов вошли 16 человек
6
Летчик второго Су-25 рассказал, как прикрывал погибшего в Сирии майора Филипова
7
Источник: выемка документов проходит в ряде министерств Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама