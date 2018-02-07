Таксистов в Краснодарском крае научат культуре общения с иностранцами в преддверии ЧМ-2018

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Инструктаж для таксистов, работающих в Сочи, Анапе, Геленджике и Краснодаре, проведут накануне чемпионата мира по футболу, сообщили ТАСС в краевой администрации.

"Будет проводиться аккредитация транспортных средств. Будут проводиться инструктажи по культуре общения, поведения, внешнего вида", - сказал представитель администрации, добавив, что инструктаж будет ориентирован в том числе на особенности работы с иностранцами.

По словам собеседника, инструктаж планируется провести в Сочи, который принимает несколько матчей чемпионата, а также в Краснодаре, Анапе и Геленджике, где расположены тренировочные базы для национальных сборных. Особое внимание в последних трех городах будет уделяться водителям, которые станут работать около аэропортов и вокзалов и гостиниц.

Представитель администрации региона добавил, что при этом не предполагается тестирования на знание английского языка. "Английский нужен скорее диспетчерам... А водитель приехал, посадил, довез куда надо... В Сочи диспетчеры со знанием английского языка есть", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что таксисты, которые собираются пройти аккредитацию в Сочи, обязуются носить форменную одежду (белая рубашка, галстук, темные брюки), их автомобили должны быть не старше трех лет, белого или желтого цвета, иметь детское удерживающее устройство.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (группа B, 15 июня), Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня). В Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре расположены тренировочные базы для национальных команд-участниц чемпионата.