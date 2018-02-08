Южнокорейскую пилотажную группу отстранили от полетов на Singapore Airshow 2018

СИНГАПУР, 8 февраля. /ТАСС/. Пилотажная группа южнокорейских ВВС выведена из состава участников проходящего здесь международного авиационного салона Singapore Airshow 2018 после аварии одного из самолетов. Об этом сообщили в четверг представители оргкомитета мероприятия.

"В расписание показательных выступлений внесены коррективы, пилотажная группа "Черные орлы" из Республики Корея не будет выступать. Остальные полеты представителей Индонезии, Малайзии, Сингапура, США, а также Таиланда состоятся, как и планировалось ранее", - говорится в сообщении.

Инцидент со сверхзвуковым учебным реактивным самолетом T-50 Golden Eagle произошел при подготовке к показательным полетам 6 февраля. При взлете из аэропорта Чанги, откуда вылетают все участники авиасалона, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждения, после чего загорелся.

По предварительной версии, у самолета лопнула камера шасси. Летчик получил незначительные травмы. После инцидента одну из полос аэропорта закрыли почти двое суток, что сказалось на порядка 170 рейсах и затронуло около 20 тыс. пассажиров.

Singapore Airshow 2018, участие в котором принимают более тысячи компаний из 50 стран мира, открылось для официальных делегаций и журналистов 6 февраля, а 10-11 февраля - дни свободного посещения для публики.