Комиссия Мосгордумы одобрила установку в столице памятника Евгению Примакову

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Памятник российскому политику, экс-премьеру РФ, дипломату и экономисту Евгению Примакову могут установить на Смоленской площади в Москве. Соответствующее решение одобрили в четверг члены комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.

В мае 2016 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил установить памятник Примакову в сквере на Смоленской площади, напротив здания Министерства иностранных дел.

"Единогласно принято решение о возведении монумента Евгению Примакову", - сказал на заседании председатель комиссии Мосгордумы Игорь Воскресенский.

В материалах к заседанию уточняется, что памятник предполагается передать в дар городу.

"Автор памятника - народный художник России Георгий Франгулян, он сделал не один памятник... Привязка к месту абсолютно верна - площадь около МИД", - озвучил свое мнение начальник отдела монументов, памятных знаков и мемориальных досок департамента культурного наследия Москвы Сергей Половинкин.

Воскресенский напомнил, что решение комиссии носит рекомендательный характер. В том случае, если комиссия принимает положительное решение о возведении монумента, данный вопрос выносится на рассмотрение Мосгордумы. "Если оба решения положительные, то это является основанием для подготовки распорядительного документа правительства Москвы. В нем описываются сроки возведения и назначаются ответственные", - пояснил председатель комиссии.

О Примакове

Советский и российский политический деятель, академик РАН Примаков в разные годы был председателем правительства РФ, министром иностранных дел страны, руководителем Центральной службы разведки СССР, директором Службы внешней разведки России, председателем Совета Союза Верховного совета СССР, президентом Торгово-промышленной палаты России, депутатом Госдумы. Примаков умер 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет.

В память о политике открыт монумент на Новодевичьем кладбище в Москве и мемориальная доска на доме №3 по Скатертному переулку, в котором он жил с 1996 по 2015 годы.