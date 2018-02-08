Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 57.67
€ 70.77
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комиссия Мосгордумы одобрила установку в столице памятника Евгению Примакову

Общество
8 февраля, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

Монумент планируется установить на площади около здания Министерства иностранных дел

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Памятник российскому политику, экс-премьеру РФ, дипломату и экономисту Евгению Примакову могут установить на Смоленской площади в Москве. Соответствующее решение одобрили в четверг члены комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.

В мае 2016 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил установить памятник Примакову в сквере на Смоленской площади, напротив здания Министерства иностранных дел.

"Единогласно принято решение о возведении монумента Евгению Примакову", - сказал на заседании председатель комиссии Мосгордумы Игорь Воскресенский.

В материалах к заседанию уточняется, что памятник предполагается передать в дар городу.

"Автор памятника - народный художник России Георгий Франгулян, он сделал не один памятник... Привязка к месту абсолютно верна - площадь около МИД", - озвучил свое мнение начальник отдела монументов, памятных знаков и мемориальных досок департамента культурного наследия Москвы Сергей Половинкин.

Воскресенский напомнил, что решение комиссии носит рекомендательный характер. В том случае, если комиссия принимает положительное решение о возведении монумента, данный вопрос выносится на рассмотрение Мосгордумы. "Если оба решения положительные, то это является основанием для подготовки распорядительного документа правительства Москвы. В нем описываются сроки возведения и назначаются ответственные", - пояснил председатель комиссии.

О Примакове

Советский и российский политический деятель, академик РАН Примаков в разные годы был председателем правительства РФ, министром иностранных дел страны, руководителем Центральной службы разведки СССР, директором Службы внешней разведки России, председателем Совета Союза Верховного совета СССР, президентом Торгово-промышленной палаты России, депутатом Госдумы. Примаков умер 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет.

В память о политике открыт монумент на Новодевичьем кладбище в Москве и мемориальная доска на доме №3 по Скатертному переулку, в котором он жил с 1996 по 2015 годы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Примаков, Евгений Максимович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД РФ запретило инспекторам ГИБДД отстранять от вождения нетрезвых судей
2
Минобороны: США в Сирии не борются с ИГ, а захватывают "экономические активы"
3
Россияне 18 марта будут выбирать президента из восьми кандидатов
4
Тренер: фигуристы Столбова и Климов не выступили бы на Олимпиаде даже в случае допуска
5
Вышедший из колонии в ЯНАО пожизненно осужденный был отпущен из-за изменений законов
6
Погибшего в Сирии летчика Филипова похоронили в Воронеже с воинскими почестями
7
Выездная панель CAS не приняла апелляции шести российских спортсменов на недопуск к ОИ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама