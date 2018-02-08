Все расселенные аварийные дома в Омске будут снесены до середины марта

ОМСК, 8 февраля. /ТАСС/. Мэрия Омска завершит до середины марта снос всех 58 расселенных аварийных домов, который был инициирован после гибели двух мужчин под рухнувшей стеной в заброшенном здании. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе городской администрации.

"Средства на демонтаж выделены. В первую очередь мы проводим снос двухэтажных домов. <...> На следующей неделе подготовим график сноса расселенных аварийных одноэтажных домов - их в Омске более 40. К середине марта этот вопрос мы полностью закроем", - приводит пресс-служба слова замдиректора управления дорожного хозяйства и благоустройства города Сергея Павлова.

По словам представителя городской администрации Виктора Гашеева, средства будут выделены из бюджета города. "Точная сумма станет известна только после подготовки на следующей неделе графика сноса всех домой", - сказал ТАСС Гашеев. По данным мэрии, всего в Омске ожидается снос 58 расселенных аварийных домов, еще с 50 площадок необходимо вывести строительный мусор, оставшийся от уже разрушенных зданий.

Обрушение внешней стены двухэтажного нежилого аварийного дома произошло в воскресенье около 17:10 местного времени (14:10 мск). В результате ЧП погибли двое мужчин. Как сообщили в мэрии города, дом был расселен в прошлом году, а индивидуальный предприниматель, который занимался разбором здания, должен был организовать его охрану и безопасность проведения работ.

Следственные органы по факту гибели людей возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум лицам. Предварительно установлено, что погибшие пытались разобрать конструкции здания. Следователи выяснят, действовали ли они по собственной инициативе или по договоренности с предпринимателем. Областная прокуратура, которая и так проверяла законность действий мэрии при выполнении программы расселения ветхого и аварийного жилья, также рассмотрит этот случай.