Дагестан получит 1 млн рублей на возмещение ущерба при пресечении теракта в 2016 году

МАХАЧКАЛА, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство России выделило правительству Дагестана около 1 млн рублей для возмещения ущерба, причиненного при пресечении теракта в апреле 2016 года в поселке Ленинкент в Махачкале. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Выделить правительству Республики Дагестан ... бюджетные ассигнования в размере 943 тыс. рублей", - говорится в документе.

В нем уточняется, что 150 тыс. рублей выделено на оказание гражданам финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества и 793 тыс. рублей - на проведение "неотложных аварийно-восстановительных работ в жилом доме. Средства выделены из резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий.

Как сообщалось ранее, 13 апреля 2016 года в поселке Ленинкент проводились адресные проверки, спустя несколько часов был блокирован дом с боевиками. В ходе спецоперации были убиты три боевика, в том числе главарь "махачкалинской" бандгруппы Камиль Магомедов. 14 апреля в режим конттеррористической операции был снят. В ходе спецоперации дом, в котором укрывались боевики, загорелся.