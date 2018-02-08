Госдума и Совфед пришли к согласию по закону о запрете контактной притравки собак

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Госдума и Совет Федерации пришли к консенсусу по закону о запрете контактной притравки охотничьих собак, теперь обновленный документ будет вновь вынесен на пленарное заседание нижней, а затем верхней палаты парламента.

Об этом сообщил в четверг журналистам председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев ("Единая Россия").

Ранее Госдума приняла закон о запрете контактной притравки в РФ, однако документ был отклонен Совфедом, где посчитали, что он может нанести вред охотничьей отрасли. Для преодоления разногласий была создана согласительная комиссия из депутатов и сенаторов.

"Согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации завершила свою работу. Мы скрепили подписями текст законопроекта, который полностью запрещает контактную притравку собак", - сказал Николаев. Теперь, по его словам, на так называемых испытательно-тренировочных станциях "возможна только бесконтактная подготовка собак, то есть при установке соответствующих оградительных конструкций, которые должны не только исключать жестокое обращение, но и в принципе какой-либо физический вред".

Парламентарий назвал важным опыт взаимодействия депутатов и сенаторов по данному вопросу. Совместная работа "существенно повысила качество текста, исключив из него положения, которые могут быть неверно истолкованы", отметил он. При этом работа над текстом выявила огромные белые пятна в российском законодательстве об охоте, считает Николаев. "А потому мы приняли решение о том, что необходимо создать совместную рабочую группу, которая займется совершенствованием законодательство об охоте", - сообщил он.

"На одном из ближайших заседаний мы вынесем на рассмотрение [нижней] палаты обновленный текст. После голосования он будет направлен на рассмотрение Совета Федерации", - заключил глава комитета Госдумы.