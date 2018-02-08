Письма заключенных в лагерях ГУЛАГа к своим детям представят в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Письма, которые заключенные в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа писали своим детям, представят в феврале на выставке в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге. Об этом в четверг ТАСС сообщил один из авторов проекта, председатель Пермского краевого отделения общества "Мемориал" Роберт Латыпов.

"Выставка называется "Папины письма", у нее необычное содержание - это послания заключенных своим детям. Писем от мам сохранилось гораздо больше, но мы представим именно мужские, в этом и заключается эмоциональный нерв этой экспозиции. Это одновременно видеть необычно и больно, есть в этом новый взгляд на семьи и ту эпоху. Главные авторы проекта - сотрудники научно-просветительского центра международного общества "Мемориал", он создавался на средства президентского гранта", - сообщил Латыпов.

Выставка откроется 15 февраля. На стендах будут представлены письма, рисунки, придуманные рассказы, с помощью которых отцы, арестованные в 1930-40 годы, пытались поддерживать связь с семьей. Некоторые из них в 1937 году стали жертвами массовых расстрелов, а кто-то провел всю или большую часть жизни в лагере. В экспозицию включены не только московские, но и уральские сюжеты - это истории трех арестованных по политическим мотивам пермяков и одного жителя Екатеринбурга.

"Выставка биографическая и рассказывает о самых разных людях - выдающихся ученых, журналистах, инженерах и простых людях крестьянского происхождения. В этих письмах есть драматические нюансы: их авторы пытаются сказать детям, что надо верить партии, следовать общему курсу, вырасти настоящим пионером, комсомольцем, что только в отношении их была совершена ошибка, они не враги народа", - пояснил Латыпов.

Один из героев проекта - инженер Виктор Лунев. "Он руководил разными стройками, о нем писали газеты, а потом был донос, арест. Во время заключения он нашел в себе талант детского поэта и художника. Он своей дочке пишет не просто письма, а создает самодельные книжки со стихами, загадками и картинками, описывает северную природу, рассказывает о белых медведях, о лютом холоде и северном сиянии", - отметил автор проекта.

Еще один из главных экспонатов - послание, вышитое на платке. "Его автор - Василий Лаищев, был арестован на 10 лет. В камере он вышивает свое письмо на белом платке красными нитками и пытается передать сыну, оно попало в руки следователю, стало вещдоком в его деле. Само письмо его сын смог прочитать только 1991 году в архиве", - добавил Латыпов.