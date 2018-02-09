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Ректор СКФУ: наставничество может стать драйвером социальных изменений в обществе

Общество
9 февраля, 16:45 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 9, февраля. /ТАСС

Региональный форум "Лучшие наставнические практики" начнет свою работу 1 марта на базе университета в Ставрополе

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СТАВРОПОЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) в марте 2018 года примет региональный форум "Лучшие наставнические практики". Институт наставничества может стать стимулом для социальных и культурных изменений, рассказала ТАСС ректор вуза Алина Левитская.

"По большому счету мы говорим о наставничестве как о драйвере социальных и культурных изменений в обществе. Сама работа может вестись не только в традиционном формате "преподаватель—студент" или "наставник—стажер". Но сегодня гораздо больше практик, когда школьник помогает школьнику, студент — студенту и так далее", — сказал ректор.

Региональный форум "Лучшие наставнические практики" начнет свою работу 1 марта на базе СКФУ в Ставрополе. На разных площадках будут представлены сразу несколько направлений: экономика, образование, предпринимательство и другие. "Мы ожидаем делегации из всех субъектов России. Свои лучшие восемь университетских практик СКФУ уже заявил в Москву, лучшие практики наставничества представят АСИ, Ставропольский край и другие участники", — пояснила Левитская.

На форуме обсудят формирование российского сообщества профессиональных наставников. "Сама идея такой оперативной трансформации лучшего опыта хороша еще и тем, что благодаря современным коммуникациям к лучшему опыту можно приобщать не единицы, а очень многих людей. Давать мощный толчок к тому, чтобы специалисты сами начинали смотреть и искать вокруг себя лучший опыт в разных сферах деятельности человека", — считает ректор СКФУ.

Первый Всероссийский форум "Наставник", направленный на развитие профессиональной среды наставничества в РФ, пройдет в Москве с 13 по 15 февраля. В рамках первого форума панируется разработать сервисы по подбору наставников и оптимизации процесса преподавания. Организатором форума является АСИ, генеральным информационным партнером — агентство ТАСС.

Окружные форумы "Наставник" пройдут в Ленинградской, Свердловской, Иркутской областях, Ставрополе, Владивостоке, а также в республиках Крым и Удмуртия с 16 февраля по 7 марта. По словам главы АСИ, проведение окружных форумов позволит вовлечь большее число людей в движение и увидеть региональные практики наставничества, а регионы в свою очередь смогут стать площадкой для обсуждения федеральной повестки.

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СКФО Ставропольский край Всероссийский форум "Наставник-2018"
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