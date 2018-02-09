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Москва встала в восьмибалльных пробках

Общество
9 февраля, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

В связи с уборкой снега на улицах ЦОДД рекомендует автомобилистам выезжать из города после 21:00

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Восьмибалльные пробки зафиксированы на дорогах Москвы в пятницу вечером. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки".

По информации аналитического центра столичного департамента транспорта, сейчас загружены Ленинградское и Волоколамское шоссе, а также шоссе Энтузиастов в сторону области. Отмечены также затруднения на северо-западе и юго- востоке МКАД в обоих направлениях.

Ранее ГКУ "Центр организации дорожного движения" рекомендовал автомобилистам выезжать из Москвы после 21:00 в связи с уборкой снега на улицах города.

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