Москва встала в восьмибалльных пробках

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Восьмибалльные пробки зафиксированы на дорогах Москвы в пятницу вечером. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки".

По информации аналитического центра столичного департамента транспорта, сейчас загружены Ленинградское и Волоколамское шоссе, а также шоссе Энтузиастов в сторону области. Отмечены также затруднения на северо-западе и юго- востоке МКАД в обоих направлениях.

Ранее ГКУ "Центр организации дорожного движения" рекомендовал автомобилистам выезжать из Москвы после 21:00 в связи с уборкой снега на улицах города.