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Творческие коллективы провели благотворительную акцию в ульяновских соцучреждениях

Общество
9 февраля, 20:35 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 9, февраля. /ТАСС

Акция прошла в пансионате для граждан пожилого возраста "Серебряный рассвет" в селе Языково Ульяновской области

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УЛЬЯНОВСК, 9 февраля. /ТАСС/. Творческие коллективы из Ярославской, Курганской, Новосибирской, Брянской и Омской областей в пятницу провели благотворительные концерты в социальных учреждениях Ульяновской области в рамках акции "Кооп-добро". Мероприятие вошло в программу всероссийского форума "Новая кооперация", сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области.

"Свои номера представили ансамбль народной песни "Рябинушка" из Ярославской области, Исилькульский образцовый ансамбль танца "Радуга", а также творческие коллективы из Новосибирской, Брянской, Омской и Курганской областей. Гости также передали в социальные учреждения подарки - продукцию потребительских коопераций", - сказали в пресс-службе.

Акция прошла в пансионате для граждан пожилого возраста "Серебряный рассвет" в селе Языково Ульяновской области, доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Димитровграде, в Майнском специальном детском доме для детей с ограниченными возможностями здоровья "Орбита" и психоневрологическом интернате в городе Новоульяновске. По мнению председателя Совета Центросоюза РФ Дмитрия Зубова, кооперация должна быть не только потребительской, но и в любой другой сфере.

"Важна не потребительская кооперация, а кооперация в целом. Значение, которое я вкладываю в слово кооперация - это объединение, единение людей. Сегодняшний форум продемонстрировал то, насколько это важно, когда люди работают на единый интерес, когда объединяются, когда каждый решает какую-то свою задачу, и получается в целом хорошее интересное дело", - сказал Зубов журналистам в кулуарах форума.

Всероссийский форум "Новая кооперация" проходит в Ульяновске 8-9 февраля. Его участниками стали свыше 800 членов региональных союзов кооперации, представляющих интересы 2,5 млн пайщиков из 76 регионов страны, а также порядка 400 студентов из 80 образовательных учреждений. В первый день форума прошло пленарное заседание, работали дискуссионные площадки и выставки продукции региональных потребительских кооперативов. Во второй день состоялись заседания совета Центросоюза РФ и комиссии по сохранности кооперативной собственности и работе с пайщиками, а также отчетно-выборное собрание членов Центросоюза.

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