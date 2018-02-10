Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Юрий Чайка подведет итоги работы комиссии Генпрокуратуры в Дагестане

Общество
10 февраля, 0:14 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 10, февраля. /ТАСС

Комиссия проверяла состояние законности в республике

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 10 февраля. /ТАСС/. Генпрокурор России Юрий Чайка подведет в субботу в Махачкале итоги работы комиссии Генпрокуратуры РФ, проверявшей состояние законности в республике, сообщил ТАСС врио главы Дагестана Владимир Васильев.

Смотрите также

Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Дагестана. Досье

"Запланировано совещание в прокуратуре республики. Планируется прибытие сюда Юрия Чайки, генпрокурора России. Вопросы, которые предполагается рассмотреть, - это представление прокурора республики, согласованного парламентом Дагестана, Попова Дениса Геннадьевича, и подведение итогов работы комиссии Генеральной прокуратуры РФ под руководством заместителя генпрокурора России Ивана Сыдорука", - сказал он.

Васильев отметил, что комиссия была направлена в республику по его просьбе.

"Он [генпрокурор], по сути, отозвался на мою просьбу. Он приедет сам. Это очень важно для меня, для процесса, для прокуратуры, для Попова, которому [такую] планку задают", - подчеркнул глава республики.

О проверках в Дагестане

В конце января первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман сообщил, что в Дагестан прибыла комиссия для проверки состояния законности в республике. Ранее сообщалось о прибытии в республику в середине января спецгруппы Генпрокуратуры РФ в составе 38 прокуроров под руководством заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука для проверки деятельности органов власти. В конце января в отставку ушел прокурор региона Рамазан Шахнавазов, занимавший пост с 2013 года. Занять вакантную должность предложили прокурору Хакасии Денису Попову, его кандидатуру поддержал республиканский парламент 1 февраля.

Смотрите также
Шамиль Исаев

Биографии задержанных в Дагестане чиновников

Врио главы Дагестана 5 февраля отправил в отставку правительство республики после задержания врио премьер-министра региона Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Следствие обвиняет их и бывшего министра образования Шахабаса Шахова в хищении средств из бюджета республики для реализации социальных программ, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей. Ранее были арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Их обвиняют в превышении полномочий при выделении земли в столице республики.

8 февраля в Дагестане побывал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он провел оперативное совещание, на котором заслушал доклады о ходе расследования уголовных дел, взятых на контроль, а также встретился с врио главы республики. Бастрыкин в ходе поездки заявил о необходимости совместными усилиями с другими правоохранителями обеспечить законность и соблюдение прав жителей Дагестана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Хакасия Дагестан Северный Кавказ Дела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане
Персоны
Чайка, Юрий Яковлевич Бастрыкин, Александр Иванович Васильев, Владимир Абдуалиевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российская керлингистка Брызгалова рассказала, что ее держали на допинг-контроле 1,5 часа
2
Тренер керлингистов признался, что нервничал в игре против южнокорейцев больше обычного
3
Какие шутки Сергея Лаврова вошли в историю российской дипломатии
4
В ДНР заявили о задержании причастных к убийству Гиви
5
Пентагон считает размещение в Калининградской области "Искандеров" дестабилизирующим шагом
6
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
7
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама