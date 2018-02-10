Юрий Чайка подведет итоги работы комиссии Генпрокуратуры в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 10 февраля. /ТАСС/. Генпрокурор России Юрий Чайка подведет в субботу в Махачкале итоги работы комиссии Генпрокуратуры РФ, проверявшей состояние законности в республике, сообщил ТАСС врио главы Дагестана Владимир Васильев.

"Запланировано совещание в прокуратуре республики. Планируется прибытие сюда Юрия Чайки, генпрокурора России. Вопросы, которые предполагается рассмотреть, - это представление прокурора республики, согласованного парламентом Дагестана, Попова Дениса Геннадьевича, и подведение итогов работы комиссии Генеральной прокуратуры РФ под руководством заместителя генпрокурора России Ивана Сыдорука", - сказал он.

Васильев отметил, что комиссия была направлена в республику по его просьбе.

"Он [генпрокурор], по сути, отозвался на мою просьбу. Он приедет сам. Это очень важно для меня, для процесса, для прокуратуры, для Попова, которому [такую] планку задают", - подчеркнул глава республики.

О проверках в Дагестане

В конце января первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман сообщил, что в Дагестан прибыла комиссия для проверки состояния законности в республике. Ранее сообщалось о прибытии в республику в середине января спецгруппы Генпрокуратуры РФ в составе 38 прокуроров под руководством заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука для проверки деятельности органов власти. В конце января в отставку ушел прокурор региона Рамазан Шахнавазов, занимавший пост с 2013 года. Занять вакантную должность предложили прокурору Хакасии Денису Попову, его кандидатуру поддержал республиканский парламент 1 февраля.

Врио главы Дагестана 5 февраля отправил в отставку правительство республики после задержания врио премьер-министра региона Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Следствие обвиняет их и бывшего министра образования Шахабаса Шахова в хищении средств из бюджета республики для реализации социальных программ, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей. Ранее были арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Их обвиняют в превышении полномочий при выделении земли в столице республики.

8 февраля в Дагестане побывал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он провел оперативное совещание, на котором заслушал доклады о ходе расследования уголовных дел, взятых на контроль, а также встретился с врио главы республики. Бастрыкин в ходе поездки заявил о необходимости совместными усилиями с другими правоохранителями обеспечить законность и соблюдение прав жителей Дагестана.