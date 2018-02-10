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В Афинах прошла церемония возложения цветов к могилам российских дипломатов

Общество
10 февраля, 15:36 UTC+3 АФИНЫ /Корр. ТАСС, Денис Кабанов

Посол РФ в Греции сказал о необходимости помнить прошлое, связывающее две страны

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АФИНЫ, 10 февраля. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Представители посольства РФ в Греции приняли участие в возложении цветов к могилам консулов Российской империи на муниципальном кладбище "Анастасиос" в Пирее и к могиле российского посланника в Греции Елима Демидова у стен "русской церкви" Святой Троицы в Афинах. Церемония была приурочена ко Дню дипломатического работника.

В мероприятиях приняли участие российские дипломаты, депутат греческого парламента, представители МИД Греции и муниципальных органов власти.

"Я хотел бы тепло поблагодарить всех, кто пришел сегодня на исторический русский некрополь на муниципальном кладбище "Анастасиос" в Пирее для того, чтобы почтить память трех похороненных здесь генеральных консулов Российской империи, - отметил в своей речи посол РФ в Греции Андрей Маслов. - 10 февраля мы отмечаем профессиональный праздник всей дипломатической службы - День дипломата". "Также не могу не отметить, что 10 или 11 февраля 1776 года на Керкире родился граф Иоаннис Каподистрия, который служил министром иностранных дел России, а затем стал первым правителем независимой Греции", - добавил дипломат.

"Современная непростая международная действительность диктует нам необходимость не забывать общее прошлое, которое тесно связывает Россию и Грецию, не забывать людей, которые являются связующими звеньями между нашими странами, таких, как российские консулы, сделавшие свой последний вздох здесь,- подчеркнул глава российского диппредставительства. - Я уверен, что тогда, в начале ХХ века, они нашли здесь доброжелательную атмосферу, надежных друзей и партнеров, как и мы сегодня".

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