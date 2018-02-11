Парламент РФ обратился со словами поддержки к родным жертв авиакатастрофы в Подмосковье

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Руководство российского парламента выразило соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы в Подмосковье, пожелав им мужества и душевных сил.

"Глубоко потрясена известием о крушении самолета Ан-148, произошедшим сегодня в Московской области. Эта страшная трагедия унесла жизни десятков людей, очень горько сознавать, что такие потери необратимы и невосполнимы", - цитирует пресс-служба Совета Федерации обращение председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко. "Я искренне переживаю вместе со всеми, чьи родные и близкие погибли. Мужества им и душевных сил", - отметила Матвиенко.

"Глубокие соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа погибших в авиакатастрофе самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Московской области" выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводит думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

От лица крупнейшей фракции Госдумы - "Единой России" - соболезнования высказал ее лидер, вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов. "Депутаты фракции "Единая Россия" выражают соболезнования родным и близким жертвам авиакатастрофы в Подмосковье", - говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой единороссов. "Идут поисково- спасательные работы. Сил и мужества в эти тяжелейшие минуты", - обратился Неверов к родственникам и близким пассажиров разбившегося самолета.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").