Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Парламент РФ обратился со словами поддержки к родным жертв авиакатастрофы в Подмосковье

Общество
11 февраля, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Соболезнования выразили председатель СФ Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Руководство российского парламента выразило соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы в Подмосковье, пожелав им мужества и душевных сил.

"Глубоко потрясена известием о крушении самолета Ан-148, произошедшим сегодня в Московской области. Эта страшная трагедия унесла жизни десятков людей, очень горько сознавать, что такие потери необратимы и невосполнимы", - цитирует пресс-служба Совета Федерации обращение председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко. "Я искренне переживаю вместе со всеми, чьи родные и близкие погибли. Мужества им и душевных сил", - отметила Матвиенко.

Смотрите также
Место крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний"

Крушение Ан-148 в Подмосковье. Онлайн

"Глубокие соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа погибших в авиакатастрофе самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Московской области" выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводит думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

От лица крупнейшей фракции Госдумы - "Единой России" - соболезнования высказал ее лидер, вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов. "Депутаты фракции "Единая Россия" выражают соболезнования родным и близким жертвам авиакатастрофы в Подмосковье", - говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой единороссов. "Идут поисково- спасательные работы. Сил и мужества в эти тяжелейшие минуты", - обратился Неверов к родственникам и близким пассажиров разбившегося самолета.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крушение Ан-148 в Подмосковье
Страны
Россия
Персоны
Неверов, Сергей Иванович Володин, Вячеслав Викторович Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокуратура: самолет Ан-148 упал через четыре минуты после взлета
2
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
3
Авиакомпания "Саратовские авиалинии". Досье
4
Список пассажиров и членов экипажа Ан-148
5
Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье
6
Крушение Ан-148 в Подмосковье. Онлайн
7
По факту крушения Ан-148 в Подмосковье возбуждено дело о нарушении правил полетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама