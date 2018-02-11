Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хлопонин: перенос школьных каникул поможет развитию горнолыжного спорта

Общество
11 февраля, 23:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Вице-премьер в качестве примера предложил европейский опыт - гибкий график зимних каникул

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Введение гибкого графика зимних школьных каникул поможет в популяризации горнолыжного спорта и развитию курортов Северного Кавказа. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Хлопонин в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье на сайте издания.

"Мы будем предлагать различные модели и варианты для развития туристической курортной зоны на Северном Кавказе. <...> Мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы. Окончательного решения еще нет, но во всем мире такая практика есть", - цитирует издание.

В качестве примера Хлопонин привел европейский опыт. "Нет, к примеру, снега в январе в Альпах. Государства переносят детские каникулы. В Европе этот механизм гибкий. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми. У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно", - пояснил вице-премьер.

Как сообщал ранее ТАСС, в период минувших новогодних каникул горнолыжные курорты "Архыз" и "Домбай" поставили рекорд посещаемости - в Карачаево-Черкесию приехали 120 тыс. человек (на 50% больше, чем в прошлом году). Эльбрус в Кабардино-Балкарии привлек в каникулы порядка 60 тыс. человек. В январе 2018 года первый горнолыжный курорт был также открыт в Чечне, где открыта трасса длиной 1 км. К 2021 году на территории комплекса "Ведучи" планируется построить более 15,4 км горнолыжных трасс и шесть подъемников.

В настоящее время разрабатывается Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Северо-Кавказском федеральном округе до 2035 года. Документ разрабатывается в соответствии с поручением правительственной комиссии по развитию СКФО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Хлопонин, Александр Геннадиевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС завершило спасательную операцию на месте крушения Ан-148
2
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
3
Фигуристка Загитова выиграла произвольную программу в командном турнире на ОИ-2018
4
Прокуратура: самолет Ан-148 упал через четыре минуты после взлета
5
Демченко: саночник Павличенко мог заявить о несправедливом отношении из-за провала на ОИ
6
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
7
Список пассажиров и членов экипажа Ан-148
Темы дня
Новости партнеров
Реклама