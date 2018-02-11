Хлопонин: перенос школьных каникул поможет развитию горнолыжного спорта

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Введение гибкого графика зимних школьных каникул поможет в популяризации горнолыжного спорта и развитию курортов Северного Кавказа. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Хлопонин в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье на сайте издания.

"Мы будем предлагать различные модели и варианты для развития туристической курортной зоны на Северном Кавказе. <...> Мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы. Окончательного решения еще нет, но во всем мире такая практика есть", - цитирует издание.

В качестве примера Хлопонин привел европейский опыт. "Нет, к примеру, снега в январе в Альпах. Государства переносят детские каникулы. В Европе этот механизм гибкий. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми. У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно", - пояснил вице-премьер.

Как сообщал ранее ТАСС, в период минувших новогодних каникул горнолыжные курорты "Архыз" и "Домбай" поставили рекорд посещаемости - в Карачаево-Черкесию приехали 120 тыс. человек (на 50% больше, чем в прошлом году). Эльбрус в Кабардино-Балкарии привлек в каникулы порядка 60 тыс. человек. В январе 2018 года первый горнолыжный курорт был также открыт в Чечне, где открыта трасса длиной 1 км. К 2021 году на территории комплекса "Ведучи" планируется построить более 15,4 км горнолыжных трасс и шесть подъемников.

В настоящее время разрабатывается Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Северо-Кавказском федеральном округе до 2035 года. Документ разрабатывается в соответствии с поручением правительственной комиссии по развитию СКФО.