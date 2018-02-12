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Новая встреча патриарха Кирилла и Папы Римского пока не планируется

Общество
12 февраля, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Глава ОВЦС митрополит Иларион заявил, что позитивно оценивает перспективы диалога между Католической и Православной церквями

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Новая встреча Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руся Кирилла пока не планируется, сообщил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

"Пока таких планов, насколько мне известно, нет, но у нас есть достаточно пространства для того, чтобы воплотить в жизнь все то, что было намечено на первой состоявшейся встрече", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли новая встреча предстоятелей Церквей.

Митрополит Иларион подчеркнул, что "очень позитивно" оценивает перспективы диалога между Католической и Православной церквями.

Предстоятели Римско-Католической и Русской православной церквей встретились впервые в истории 12 февраля 2016 года и подписали совместную декларацию.

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Персоны
Кирилл (патриарх) Франциск (Папа Римский)
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