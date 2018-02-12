РГО объявило о начале конкурса на право участия в профильной смене "Орленка"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) дало старт конкурсу на право участия в профильной смене во Всероссийском детском центре "Орленок" в Туапсе, которая пройдет с 30 мая по 20 июня. Сообщение об этом было опубликовано на сайте общества.

"Приглашаются ребята в возрасте от 11 до 16 лет, интересующиеся географией, участники различных проектов и экспедиций, победители конкурсов и олимпиад по географии, экологии, этнографии, краеведению и другим предметам", - говорится в сообщении.

Жюри конкурса оценит уровень заинтересованности кандидатов, их успеваемость и наличие побед и призовых мест в олимпиадах разного уровня, конкурсах, смотрах по географии, экологии, этнографии, истории, туризму, археологии, краеведению и другим предметам. Также будет учитываться участие кандидатов в фестивалях, конкурсах, олимпиадах по географии и смежным наукам, в детских и молодежных организациях и движениях и в социально-полезной деятельности, в том числе добровольчестве.

Плюсом для кандидатов станет обладание грамотами, дипломами, благодарственными или рекомендательными письмами от лица руководителя учреждения дополнительного образования, председателя регионального отделения РГО и руководителя Молодежного клуба РГО за активное участие в их работе.

300 победителей конкурса, набравших максимальное количество баллов, во время смены ждут мастер-классы с ведущими специалистами в области метеорологии, картографии, экологии, палеонтологии, микробиологии, а также творческие встречи с известными путешественниками, фотографами дикой природы, журналистами и членами Русского географического общества.

Прием заявок будет осуществляться на сайте РГО до 1 апреля. Результаты конкурса будут подведены 12 апреля.