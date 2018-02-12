Родители пожаловались омбудсмену в Петербурге на принуждение к медитациям в спортшколе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова проверит информацию о нарушениях в одной из спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва (СДЮШОР), родители учеников которой пожаловались на руководителей отделения акробатики. Как сообщает аппарат омбудсмена, жалобы поступили на тренеров, которые, по сведениям заявителей, применяют к их детям сомнительные психологические методики, включая медитации и молитвы.

"К уполномоченному по правам ребенка обратилась группа родителей юных спортсменов, которые были вынуждены уйти из СДЮШОР <...>. Они просят принять меры в отношении руководителей отделения спортивной акробатики, которые, по сведениям родителей, унижают детей, применяют к ним сомнительные психологические методики", - сказали в пресс-службе Агапитовой.

В аппарате уточнили, что, по словам родителей, детей принуждают разрисовывать мандалы, медитировать, писать сочинения на философские темы и молиться.

"Как утверждают заявители, призовые места и пометки об участии в соревнованиях не соответствуют действительности: в ряде случаев детям занижали заслуги, и наоборот - записывали как победителей на турнирах, где они вообще не присутствовали", - отметили в пресс-службе.

В сообщении аппарата также отмечается, что с руководством школы была организована встреча, замглавы местного района затребовала протоколы всех родительских собраний за последние два года и график их проведения, городской комитет по физической культуре и спорту намерен запросить в Федерации спортивной акробатики протоколы соревнований и списки сборных за минувшие три года, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о фальсификации сведений в спортивных книжках. До 20 февраля чиновники изучат предоставленные документы и проведут встречу с тренерами.