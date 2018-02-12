Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.02:
$ 58.02
€ 71.25
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Родители пожаловались омбудсмену в Петербурге на принуждение к медитациям в спортшколе

Общество
12 февраля, 23:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, февраля. /ТАСС

Уполномоченный по правам ребенка в городе сообщила, что, по словам родителей, руководители отделения спортивной акробатики "унижают детей, применяют к ним сомнительные психологические методики"

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова проверит информацию о нарушениях в одной из спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва (СДЮШОР), родители учеников которой пожаловались на руководителей отделения акробатики. Как сообщает аппарат омбудсмена, жалобы поступили на тренеров, которые, по сведениям заявителей, применяют к их детям сомнительные психологические методики, включая медитации и молитвы.

"К уполномоченному по правам ребенка обратилась группа родителей юных спортсменов, которые были вынуждены уйти из СДЮШОР <...>. Они просят принять меры в отношении руководителей отделения спортивной акробатики, которые, по сведениям родителей, унижают детей, применяют к ним сомнительные психологические методики", - сказали в пресс-службе Агапитовой.

В аппарате уточнили, что, по словам родителей, детей принуждают разрисовывать мандалы, медитировать, писать сочинения на философские темы и молиться.

"Как утверждают заявители, призовые места и пометки об участии в соревнованиях не соответствуют действительности: в ряде случаев детям занижали заслуги, и наоборот - записывали как победителей на турнирах, где они вообще не присутствовали", - отметили в пресс-службе.

В сообщении аппарата также отмечается, что с руководством школы была организована встреча, замглавы местного района затребовала протоколы всех родительских собраний за последние два года и график их проведения, городской комитет по физической культуре и спорту намерен запросить в Федерации спортивной акробатики протоколы соревнований и списки сборных за минувшие три года, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о фальсификации сведений в спортивных книжках. До 20 февраля чиновники изучат предоставленные документы и проведут встречу с тренерами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
2
Любовь и лед. Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к Олимпиаде
3
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
4
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
5
СМИ: глава МИД Нидерландов неправильно интерпретировал слова Путина
6
Японский шорт-трекист Сайто выселен из Олимпийской деревни после проваленного допинг-теста
7
Белый дом рассказал о содержании телефонного разговора Трампа и Путина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама