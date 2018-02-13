Первый всероссийский форум "Наставник-2018" начинает работу на ВДНХ

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Первый всероссийский форум "Наставник-2018", направленный на развитие профессиональной среды наставничества, открывается во вторник на площадке 75-го павильона ВДНХ.

Организатором форума выступает Агентство стратегических инициатив (АСИ). Форум призван объединить несколько тысяч человек, вовлеченных в практики наставничества: действующих наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов федеральной и региональной власти, сотрудников некоммерческих организаций и образовательных учреждений.

"Это первый подобный форум, и мы видим, насколько большой интерес вызвала тема наставничества: у нас больше 10 тысяч зарегистрированных участников, около 200 спикеров, 350 аккредитованных журналистов. Программа форума - насыщенная и разнообразная, запланированы и панельные сессии, и мастер-классы, и воркшопы", - рассказала ТАСС генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

По ее словам, тема наставничества в современном мире, где скорость изменений чрезвычайно высока, приобретает особое звучание. "Талантлив каждый человек, и нужно стараться, чтобы способности каждого были раскрыты. Тут не годятся единые регламенты и стандарты - нужен индивидуальный подход, поэтому наставников должно быть много, а наставничество должно стать общероссийским движением, охватывающим все сферы. На форуме обсудим, какие системные меры для этого необходимы", - подчеркнула Чупшева.

Программа форума

Деловая программа форума условно разделена на четыре основных блока: "Наставничество на производстве", "Наставничество в социальной сфере", "Наставничество в образовании и кружковом движении" и "Наставничество в бизнесе и предпринимательстве".

Как ранее сообщала ТАСС Чупшева, на форуме будут представлены десять основных тем, включая и такие прикладные, как механизмы трансляции опыта наставников, как найти наставника и как им стать, наставничество в цифровой экономике, карьерное наставничество. Также состоится бизнес-класс по особенностям онлайн- и офлайн- наставничества, рабочая сессия по формированию модели компетенций наставника и воркшоп.

Участие в деловой программе форума пообещал принять президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, это интересное и нужное мероприятие, которое пройдет на хорошем уровне и с успехом. "Нам нужны такие мероприятия, и такое движение нам очень нужно - наставничество. Очень нужно", - сказал президент РФ в начале февраля во время видеотрансляции по случаю запуска четвертого энергоблока Ростовской АЭС. "Это очень важная, комплексная задача", - сказал глава государства.

Кроме форума в Москве на площадке ВДНХ, с 16 февраля по 7 марта проходят окружные форумы "Наставник" в Ленинградской, Свердловской, Иркутской областях, Республике Крым, Удмуртской Республике, Ставрополе и Владивостоке. По словам главы АСИ, проведение окружных форумов позволит вовлечь большее число людей в движение наставничества и увидеть региональные практики наставничества, а регионы, в свою очередь, смогут стать площадкой для обсуждения федеральной повестки.

Выбор лучшего наставника

14 февраля, во второй день работы форума, в торжественной обстановке состоится церемонии награждения победителей конкурса "Наставник".

В рамках форума будут выбраны победители среди наставников на производстве, в бизнесе и предпринимательстве, социальной сфере, образовании и кружковом движении. Предусмотрена отдельная номинация "Дети учат детей", где наставниками выступают дети. Также учреждены две персональные номинации - Гран-при "Наставник года" для подвижников, выпустивших несколько поколений молодых профессионалов, и "Руководитель года" для директоров предприятий, лично принимающих участие в наставничестве.

Как ранее сообщила ТАСС глава АСИ, всего на конкурс поступило 4186 заявок из всех 85 регионов России. Самой популярной стала номинация "Наставничество в образовании и кружковом движении", на втором месте - "Наставничество на производстве", затем - "Наставничество в социальной сфере", "Дети учат детей" и "Наставничество в бизнесе и предпринимательстве". По словам Чупшевой, главным критерием для отбора лучших наставников будут "хорошие, видимые результаты работы и желание поделиться своим опытом".

Победители и финалисты получат денежные премии: за первое место - 300 тыс. рублей, за второе место - 200 тыс. рублей и за третье - 100 тыс. рублей.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.