Митрополит Иларион: каноническую Церковь на Украине пытаются объединить с расколом

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Украины пытаются принудительно объединить каноническую Украинскую православную церковь с расколом и легализовать этот процесс законодательно. Об этом сказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью греческим СМИ, передает официальный сайт Русской православной церкви во вторник.

"Украинская православная церковь - это крупнейшая конфессия страны, она остается вне политики и не поддерживает ни одну из сторон конфликта (на Донбассе - прим. ТАСС). Это позволяет ей сохранить миротворческий потенциал, реально объединяющий Украину. Но сейчас на Украине каноническую Церковь пытаются принудительно объединить с расколом", - сказал митрополит Иларион. "Более того, на Украине пытаются легализовать этот процесс путем принятия нескольких законопроектов, которые дискриминируют верующих Украинской православной церкви", - добавил он.

По его мнению, "за попыткой создания так называемой "единой поместной церкви" на Украине стоит еще одна угроза: и сторонники этого проекта, и представители Украинской греко-католической церкви начинают открыто говорить о том, что цель принудительного объединения православных Украины - это их последующее присоединение к греко-католической унии".

Митрополит Иларион напомнил, что в прошлом году украинский парламент направил предстоятелю Константинопольского патриархата патриарху Варфоломею обращение с просьбой о предоставлении автокефалии Украинской церкви. "Все инициаторы этого обращения известны, и большинство из них - греко-католики", - сказал митрополит Иларион.

Он также отметил, что на недавней встрече с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата патриарх Варфоломей подчеркнул, что "проблемы церковного единства можно решить только каноническими, а не политическими методами". "Такой же позиции придерживаются и предстоятели других Поместных православных церквей, неоднократно выражавшие поддержку Украинской церкви. Мы благодарны нашим православным собратьям, что они видят эту угрозу православию Украины, и просим их молиться о возвращении мира и взаимопонимания в эту страну", - сказал митрополит Иларион.

"Основная угроза межконфессиональному миру на Украине - это вмешательство политиков во внутреннюю жизнь Церкви", - заключил глава отдела внешних церковных связей РПЦ.

Раскол 1992 года

На Украине действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). В нее входят около 12 тысяч общин, а прихожанами себя считают 70 процентов православных украинцев, что делает ее самой большой церковью Украины. УПЦ МП на правах широкой автономии входит в состав Русской православной церкви.

Кроме того, в 1992 году была создана раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), которую возглавляет бывший предстоятель УПЦ МП митрополит Филарет. УПЦ КП не признана ни одной из канонических православных церквей. Насчитывает около 5 тысяч общин.