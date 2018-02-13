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СПЧ изучит проблему вуза в Самаре, где студенты не могут получить дипломы

Общество
13 февраля, 18:21 UTC+3 САМАРА САМАРА 13, февраля. /ТАСС

Ранее Рособрнадзор лишил Самарский национальный исследовательский университет госаккредитации по направлению "Экономика и управление"

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САМАРА, 13 февраля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) займется проблемой студентов Самарского национального исследовательского университета, которые из-за решения Рособрнадзора не могут получить диплом государственного образца после обучения в магистратуре. Сложившуюся в вузе ситуацию обсуждали на прошедшей во вторник в Самаре встрече со студентами председателя СПЧ Михаила Федотова.

"На встрече был поднят вопрос о несправедливости в отношении студентов-экономистов, которых лишили возможности получить диплом государственного образца по окончании обучения в магистратуре. Связано это с тем, что Рособрнадзор принял решение аннулировать аккредитацию у вуза по одной из специальностей", - говорится в сообщении пресс-службы СПЧ.

Рособрнадзор по результатам проведенной в 2017 году проверки лишил Самарский национальный исследовательский университет государственной аккредитации по направлению "Экономика и управление". Подробности проведенной проверки не сообщались.

"Мы обязательно займемся этой проблемой. Уверен, что Рособрнадзор найдет возможность сделать так, чтобы студенты могли получить государственные дипломы", - цитирует пресс-служба Федотова.

В Самарской области с 12 по 14 февраля проходит выездное заседание Совета по правам человека. Члены СПЧ посетили центр временного содержания иностранных граждан, областной геронтологический центр, пансионат для детей- инвалидов, "АвтоВАЗ", а также приняли участие в межрегиональной конференции "Региональный опыт общественного наблюдения за выборами".

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