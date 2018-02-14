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Углич стал частью Золотого кольца России

Общество
14 февраля, 18:19 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 14, февраля. /ТАСС

Глава региона отметил, что включение в знаменитый туристический маршрут позволит увеличить турпоток в город

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Углич

Углич

© Наталья Гарнелис/ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Город Углич включен в туристический маршрут Золотое кольцо России, сообщил в среду губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"Сегодня принято решение о включении Углича в маршрут Золотое кольцо. Это большая победа всех угличан. Поздравляю! Уверен, что вхождение в один из самых популярных маршрутов мира придаст Угличу и всей туристической отрасли региона новый импульс развития", - написал Миронов на своей странице в Facebook.

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В январе во время Форума малых городов и исторических поселений в Коломне глава Углича Светлана Ставицкая попросила президента России Владимира Путина включить Углич в Золотое кольцо. По мнению Ставицкой, включение в знаменитый маршрут позволит значительно увеличить турпоток в город.

Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Формат Золотого кольца в 1967 году придумал специальный корреспондент газеты "Советская культура" Юрий Бычков. Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

 

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Миронов, Дмитрий Юрьевич
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