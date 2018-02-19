Великий пост: рецепты Кремля, ФСО и монастырских поваров

Великий пост в этом году приходится на 19 февраля. Самый длинный и строгий в православии пост еще называется Святой Четыредесятницей и напоминает о сорокадневном посте Иисуса в пустыне. Он продлится 40 дней и завершится празднованием Пасхи Христовой 8 апреля 2018 года.

Корреспонденты ТАСС собрали монастырские рецепты, а также рецепты постных блюд Федеральной службы охраны (ФСО) и комбината питания "Кремлевский" Управления делами президента РФ, которые подаются чиновникам и парламентариям.

Рецепт щей с грибами от ФСО

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Ингредиенты:

3 ст. кислой капусты, 2 ч. ложки сливочного масла, 50 г сушеных грибов, 1 ложка муки; 2 луковицы, 5–7 зерен черного перца, 0,5–1 ст. сметаны.

Способ приготовления:

Мелко порубите две луковицы, поджарьте лук в одной ложке масла. Затем добавьте три стакана кислой, слегка отжатой капусты. Поджарьте все вместе, добавьте сваренный грибной бульон и варите на легком огне. Затем отдельно поджарьте ложку муки в ложке масла, добавьте грибной бульон и влейте полученную смесь в щи. Положите в суп несколько мелко нашинкованных отваренных грибов, прокипятите, добавьте немного соли, крупные зерна черного перца и сметану.

Квас клюквенный по рецепту ФСО

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Ингредиенты:

6 ст. клюквы, 14 л воды, 4,5–7 ст. сахара, 9 г сухих дрожжей, 100 г изюма.

Способ приготовления:

Разомните клюкву, залейте ее семью литрами воды, вскипятите и процедите. Налейте на клюкву другие семь литров воды, вскипятите и процедите. В процеженную жидкость добавьте сахар, вскипятите. Остудите полученную массу, затем распустите в ней дрожжи, размешайте, оставьте на целые сутки. После этого квас можно разлить по бутылкам, кладя в каждую по две-три изюминки. Плотно закупорьте бутылки. Через два-три дня квас готов.

Салат "Осенний витаминный" по рецепту кухни в Завидово

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Ингредиенты:

Средняя свекла (2 шт.), огурцы маринованные (2 шт.), 0,5 ч. ложки сахарного песка, один зубчик чеснока, 1 горсть клюквы, 2 ст. ложки растительного масла, соль, специи, зелень по вкусу.

Способ приготовления:

Отварите свеклу и натрите на крупной терке. Нарежьте тонкими ломтиками маринованные огурцы, смешайте со свеклой и добавьте толченый чеснок. Посолите, поперчите салат, добавьте сахар и заправьте растительным маслом. Наконец, последний штрих — добавьте клюкву и свежую зелень.

Тихвинская каша по рецепту монастырской чайной Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря (Санкт-Петербург)

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Ингредиенты:

1 ст. гороха, 1 ст. гречки, 3 л воды, 0,5 кг лука, соль.

Способ приготовления:

Замочите горох на ночь, а на утро отварите его в этой же воде. Очистите лук, мелко порежьте его и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Затем добавьте к гороху гречку и пассерованный лук. Разварите, доведя кашу до готовности. Посолите по вкусу.

По легенде, тихвинской кашей любила трапезничать императрица Екатерина II.

Постные рогалики по рецепту поваров-трапезников Топловский Свято-Троице Параскевиевский монастырь (Республика Крым)

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Ингредиенты:

1 ст. теплой воды, 30 г прессованных дрожжей, 1 ст. ложка сахара, щепотка соли, 0,5 ст. растительного масла, 3 ст. муки.

Способ приготовления:

Замесите тесто так, чтобы оно не липло к рукам. Раскатайте круг, порежьте его от центра на треугольники. На широкий край каждого треугольника положите повидло и заверните в рогалик. Выпекайте рогалики в духовке в течение 20 минут при температуре 180 °C.

Постный пирог с яблоками и брусникой по рецепту служителей Свято-Никольского храма в Архангельске иерея Николая Герасимова и матушки Анастасии Герасимовой

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Ингредиенты:

1 кг муки, 50 г живых дрожжей, 1,5–1,75 ст. воды, 300 г сахара, 1 ст. ложка и 1 ч. ложка соли, 3 ст. ложки подсолнечного масла, 3 яблока, брусника.

Способ приготовления:

Растворите дрожжи в теплой воде, просейте два стакана муки и добавьте сахар. Поставьте опару на 30 минут. После того как опара подойдет, замесите тесто: всыпьте соль, влейте масло и просейте оставшуюся муку настолько, чтобы тесто не прилипало к рукам. Хорошо перемешайте и оставьте тесто подниматься.

Для приготовления начинки почистите и потрите яблоки, добавьте в них сахар и бруснику. Полученную начинку остудите.

Раскатайте тесто толщиной не более 1 см, положите в смазанную маслом форму. Выложите начинку, украсьте косичками из теста. Посыпьте пирог сверху сахаром и оставьте его настояться на 20 минут. Затем поставьте пирог в духовку и выпекайте при температуре 180–200 °C около 40 минут.

Кремлевский рецепт постного ризотто с белыми грибами

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Ингредиенты:

200 г риса арборио или карнароли, 300 г белых отварных грибов, 50 г очищенного лука-шалота, 15 г очищенного чеснока, 50 мл оливкового масла, 800 мл грибного бульона, соль, перец.

Способ приготовления:

В сотейник налейте оливковое масло, добавьте мелко нарубленный чеснок и обжарьте в течение одной минуты при средней температуре. Затем добавьте к чесноку лук-шалот, нарезанный мелкими кубиками, и продолжайте обжаривать его до прозрачности. К полученной смеси добавьте мелко нарезанные отварные белые грибы и рис и обжаривайте их в течение нескольких минут. Затем влейте в приготовленную смесь часть горячего грибного бульона и варите при слабом кипении. Когда грибной бульон полностью выпарится, влейте в смесь оставшуюся часть бульона и варите на слабом огне до готовности риса. Добавить соль, перец по вкусу. Готовое ризотто должно иметь слегка текучую, сливочную текстуру, и при этом зернышки риса должны оставаться немного твердыми внутри.

Рецепт булгура с овощами от шеф-повара ставропигиального Свято-Данилова мужского монастыря Олега Ольхова

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Ингредиенты:

400 г булгура, цукини (1 шт.), красный болгарский перец (1 шт.), одна средняя морковь, одна средняя луковица, один зубчик чеснока, 1 ст. воды или овощного бульона, одна щепотка куркумы или шафрана, растительное масло, соль, смесь молотого перца, одна веточка свежего укропа или петрушки.

Способ приготовления:

Вымойте, очистите и нарежьте все овощи мелкими кубиками. Очистите и порубите чеснок. Обжарьте овощи в сотейнике или глубокой сковороде на растительном масле, добавляя по очередности: морковь, лук, болгарский перец, цукини, рубленый чеснок. Затем влейте в овощи один стакан воды или овощного бульона. Доведите до кипения, всыпьте соль, перец, куркуму или шафран, перемешайте и немного прогрейте. При подаче блюда на стол посыпьте его рубленой зеленью. В зависимости от вкуса к булгуру можно подавать любой овощной соус.

Рецепт намазки из зеленой гречки с чесноком от шеф-повара ставропигиального Свято-Данилова мужского монастыря Олега Ольхова

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Ингредиенты:

200 г пророщенной зеленой гречки, 50 мл воды, один зубчик чеснока, монастырский хлеб

Способ приготовления:

Для проращивания залейте зеленую гречку одним стаканом воды (обжаренная гречка не подойдет) и оставьте залитую крупу на один-два дня. После указанного периода измельчите пророщенную гречку блендером вместе с чесноком и водой, добавив бездрожжевой монастырский хлеб. Блюдо готово.