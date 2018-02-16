Сбои в работе "ВКонтакте" произошли из-за отключения напряжения в сети "Ленэнерго"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сбои в работе социальной сети "ВКонтакте", произошедшие в пятницу днем, были вызваны отключением напряжения в сети "Ленэнерго". Об этом в своем профиле "ВКонтакте" сообщил управляющий директор компании Андрей Рогозов.

"Сегодня около 15:30 по питерскому времени в результате отключения напряжения в сети Ленэнерго произошло включение в работу системы резервного энергоснабжения дата-центра Xelent, где установлено оборудование "ВКонтакте". <...> После восстановления питания мы были вынуждены отключить часть сервисов, чтобы снизить нагрузку на сетевое оборудование и быстрее восстановить работоспособность "ВКонтакте", - говорится в сообщении.

По словам Рогозова, в течение получаса все отключенные сервисы постепенно вернулись в рабочий режим. Он также отметил, что компания ранее уже вела работы по предотвращению подобных внешних проблем и намерена их закончить в ближайшее время.

"Приносим извинения всем нашим пользователям, кто столкнулся с недоступностью "ВКонтакте", - написал представитель соцсети.

Российские пользователи испытывали временные проблемы со входом на сайт, отправкой сообщений и доступом к различным функциям сервиса днем 16 февраля. По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, больше всего о сбоях в работе сервиса сообщали пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону.