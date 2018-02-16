Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сбои в работе "ВКонтакте" произошли из-за отключения напряжения в сети "Ленэнерго"

Общество
16 февраля, 23:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Отмечается, что в течение получаса все отключенные сервисы постепенно вернулись в рабочий режим

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сбои в работе социальной сети "ВКонтакте", произошедшие в пятницу днем, были вызваны отключением напряжения в сети "Ленэнерго". Об этом в своем профиле "ВКонтакте" сообщил управляющий директор компании Андрей Рогозов.

"Сегодня около 15:30 по питерскому времени в результате отключения напряжения в сети Ленэнерго произошло включение в работу системы резервного энергоснабжения дата-центра Xelent, где установлено оборудование "ВКонтакте". <...> После восстановления питания мы были вынуждены отключить часть сервисов, чтобы снизить нагрузку на сетевое оборудование и быстрее восстановить работоспособность "ВКонтакте", - говорится в сообщении.

По словам Рогозова, в течение получаса все отключенные сервисы постепенно вернулись в рабочий режим. Он также отметил, что компания ранее уже вела работы по предотвращению подобных внешних проблем и намерена их закончить в ближайшее время.

"Приносим извинения всем нашим пользователям, кто столкнулся с недоступностью "ВКонтакте", - написал представитель соцсети.

Российские пользователи испытывали временные проблемы со входом на сайт, отправкой сообщений и доступом к различным функциям сервиса днем 16 февраля. По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, больше всего о сбоях в работе сервиса сообщали пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Галицкий заплатит НДФЛ с продажи блокпакета "Магнита"
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
В США предъявили обвинения россиянам в рамках дела о "вмешательстве в выборы"
4
Результаты российских лыжников на ОИ уже трехкратно превзошли ожидания Вяльбе
5
Кабмин внес поправки в правила проведения техосмотра автомобилей
6
Обстановка в столице Мексики нормализовалась после землетрясения
7
Госдума приняла президентский закон о повышении МРОТ с 1 мая 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама