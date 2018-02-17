Самый многонациональный район Чечни празднует Масленицу

ШЕЛКОВСКАЯ /Чеченская Республика/, 17 февраля. /ТАСС/. Сотни человек со всей Чечни съехались в субботу в станицу Шелковская, центр самого многонационального района в республике, чтобы проводить зиму по русским обычаям - устроить народные гулянья с песнями, шутливыми соревнованиями, угощением блинами и сжиганием чучела Масленицы. Как и в предыдущие годы, празднование собрало представителей всех народов, проживающих в Чечне.
"Наш район самый многонациональный в республике, здесь проживает около 20 этносов. В отмечании Масленицы, как и любых других народных праздников, у нас участвуют все, в частности гости из соседнего Наурского района. Главный секрет того, что мы много лет дружно живем, - это уважение друг к другу, к культуре соседей", - сообщил ТАСС первый заместитель главы Шелковского района Ахъяд Мочиев.
Почти все праздничные события сконцентрировались в станичном доме культуры. Пожалуй, самым примечательным в их числе стал фестиваль национальных блюд, на котором были представлены блины с разнообразной начинкой, пельмени, татарский чак-чак, чеченский жижиг-галнаш (вайнахский аналог галушек).
"Угощение - причем даже без намека на плату - предлагают все национальные культурные центры республики. Не только в праздник - мы никогда не разделяем, все общее: и горе, и радость", - рассказала ТАСС представитель ногайского культурного центра Раиса Мустафаева.
С ней согласна и представительница центра казачьей культуры из станицы Дубовская Светлана Уманцова.
"Вы, наверно, не представляете, насколько тесно у нас соприкасаются традиции - не только Масленица, но и многие другие праздники у нас проводят вместе. Сегодня устраиваем и концертные номера с хоровым пением, и, конечно, обязательно должна быть плясовая песня, чтобы проводить зиму весело. За это отвечает и наш дубовской казачий центр", - сказала Уманцова.
Тем временем рядом под попурри из русских народных песен начинаются гулянья. Узнаваемые русские "Барыня" и "Камаринская" под открытым небом плавно сменяются зажигательной кавказской лезгинкой, а затем - и еврейским танцем под "семь сорок". В то же время во дворе ДК проходят соревнования по перетягиванию каната среди школьников: мальчишки даже в шутку не пожелали уступить девочкам.
Еще через некоторое время всех зовут на сжигание чучела Масленицы. Испокон веков считалось, что как только огонь тронет первые пучки соломы, зима окончательно отступает.
Гостеприимство местных жителей и атмосферу праздника оценили в том числе представители благотворительного фонда по сохранению православных общин "Русская связь". Экспедиция фонда, организованная на средства президентского гранта, оказалась в Шелковской как раз на Масленицу.
"Наш проект называется "Русские Чечни", его цель - изучение и сохранение традиционных духовных ценностей и опыта межэтнической интеграции. Мы встречаемся со старожилами, берем интервью, оказываем методическую помощь, как сохранять традиции, а также национальную и религиозную идентичность. Акцент делаем на культуру", - сообщил ТАСС руководитель фонда Антон Зудин.
По итогам экспедиции ее участники составит иллюстрированный альбом и проведет научно-практическую конференцию в Грозном.