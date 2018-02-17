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Самый многонациональный район Чечни празднует Масленицу

Общество
17 февраля, 18:06 UTC+3 ШЕЛКОВСКАЯ Республика/ 17, февраля. /ТАСС

В рамках празднования в станице Шелковской также прошел фестиваль национальных блюд

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ШЕЛКОВСКАЯ /Чеченская Республика/, 17 февраля. /ТАСС/. Сотни человек со всей Чечни съехались в субботу в станицу Шелковская, центр самого многонационального района в республике, чтобы проводить зиму по русским обычаям - устроить народные гулянья с песнями, шутливыми соревнованиями, угощением блинами и сжиганием чучела Масленицы. Как и в предыдущие годы, празднование собрало представителей всех народов, проживающих в Чечне.

"Наш район самый многонациональный в республике, здесь проживает около 20 этносов. В отмечании Масленицы, как и любых других народных праздников, у нас участвуют все, в частности гости из соседнего Наурского района. Главный секрет того, что мы много лет дружно живем, - это уважение друг к другу, к культуре соседей", - сообщил ТАСС первый заместитель главы Шелковского района Ахъяд Мочиев.

Один праздник на всех

Почти все праздничные события сконцентрировались в станичном доме культуры. Пожалуй, самым примечательным в их числе стал фестиваль национальных блюд, на котором были представлены блины с разнообразной начинкой, пельмени, татарский чак-чак, чеченский жижиг-галнаш (вайнахский аналог галушек).

Экспертное мнение

Автор: ЧЕКАЛОВА Елена Чекалова
Елена

Масленичные блины как источник бессмертия

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"Угощение - причем даже без намека на плату - предлагают все национальные культурные центры республики. Не только в праздник - мы никогда не разделяем, все общее: и горе, и радость", - рассказала ТАСС представитель ногайского культурного центра Раиса Мустафаева.

С ней согласна и представительница центра казачьей культуры из станицы Дубовская Светлана Уманцова.

"Вы, наверно, не представляете, насколько тесно у нас соприкасаются традиции - не только Масленица, но и многие другие праздники у нас проводят вместе. Сегодня устраиваем и концертные номера с хоровым пением, и, конечно, обязательно должна быть плясовая песня, чтобы проводить зиму весело. За это отвечает и наш дубовской казачий центр", - сказала Уманцова.

Тем временем рядом под попурри из русских народных песен начинаются гулянья. Узнаваемые русские "Барыня" и "Камаринская" под открытым небом плавно сменяются зажигательной кавказской лезгинкой, а затем - и еврейским танцем под "семь сорок". В то же время во дворе ДК проходят соревнования по перетягиванию каната среди школьников: мальчишки даже в шутку не пожелали уступить девочкам.

Еще через некоторое время всех зовут на сжигание чучела Масленицы. Испокон веков считалось, что как только огонь тронет первые пучки соломы, зима окончательно отступает.

Русские в Чечне: сохранение традиций

Гостеприимство местных жителей и атмосферу праздника оценили в том числе представители благотворительного фонда по сохранению православных общин "Русская связь". Экспедиция фонда, организованная на средства президентского гранта, оказалась в Шелковской как раз на Масленицу.

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"Наш проект называется "Русские Чечни", его цель - изучение и сохранение традиционных духовных ценностей и опыта межэтнической интеграции. Мы встречаемся со старожилами, берем интервью, оказываем методическую помощь, как сохранять традиции, а также национальную и религиозную идентичность. Акцент делаем на культуру", - сообщил ТАСС руководитель фонда Антон Зудин.

По итогам экспедиции ее участники составит иллюстрированный альбом и проведет научно-практическую конференцию в Грозном.

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