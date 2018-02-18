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Митинг в поддержку татарского языка собрал около 70 человек в Казани

Общество
18 февраля, 17:51 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 18, февраля. /ТАСС

Мероприятие в сквере Славы прошло без происшествий

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КАЗАНЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Около 70 человек собралось на митинг в поддержку татарского языка в Казани в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Казани.

"Митинг был согласован и на него пришли примерно 70 человек. Мероприятие прошло без происшествий", - сказал представитель пресс-службы.

Мероприятие проходило с 15:00 до 16:30 мск в сквере Славы. По итогам митинга была принята резолюция, в которой организаторы, в частности, просят президента РФ и депутатов Госдумы разрешить сдавать ЕГЭ на татарском языке, запустить федеральное татарское телевидение, а президента Татарстана и депутатов Госсовета республики - открыть татарский национальный университет.

В прошлом году в татарстанских СМИ стала появляться информация о том, что, по мнению многих родителей, их детям навязывают изучение татарского языка в ущерб русскому. Прокуратура Татарстана начала проверку, по итогам которой выявила 3,8 тыс. нарушений в сфере преподавания государственных и родных языков. Среди нарушений: снижение объемов преподавания русского языка, предусмотренных федеральными образовательными стандартами (из проверенных 1,4 тыс. школ, объем преподавания соответствовал предъявляемым требованиям лишь в 24 школах), нарушение прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка республики с навязыванием незаконных итоговых тестирований.

Осенью 2017 года депутаты Госсовета Татарстана проголосовали за преподавание татарского языка в школах республики два часа в неделю. Уроки ученики будут посещать на добровольной основе с письменного согласия родителей. До этого обучение татарскому языку в школах региона было обязательным.

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