"Главная Масленица страны" завершилась в Ярославле сожжением чучела

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Фестиваль "Главная Масленица страны" завершился в Ярославле традиционным сожжением чучела. В этом году его поджигали "масленичным огнем", который всю неделю охраняли гвардейцы Сударыни Масленицы, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

"В финале праздника гвардейцы Сударыни Масленицы доставили масленичный огонь на Даманский остров, где состоялось традиционное сжигание чучела Масленицы", - говорится в сообщении.

Факел с праздничным огнем зажег мэр Ярославля Владимир Слепцов на открытии фестиваля 11 февраля. Огонь был передан гвардейцам Масленицы, отобранным на конкурсной основе для несения караула. Это новая традиция, придуманная в Ярославле.

В день закрытия фестиваля состоялся флешмоб для влюбленных и семейных пар - старинная русская забава "Столбы". На открытом стадионе в центре города состоялись показательные кулачные бои "Стенка на стенку", в которых приняли участие более 500 спортсменов-единоборцев.

Ярославский музей-заповедник предлагал гостям Масленицы танцевальные игры и развлечения XVIII века, представления ярмарочного театра Петрушки, блины по старинным рецептам. В центре города всех желающих угощали чаем из самого высокого в России самовара.

Фестиваль "Главная Масленица страны" традиционно проходит в Ярославской области на Масленичную неделю, в этом году - с 11 по 18 февраля. Мероприятие объединило фестиваль уличного искусства и стрит-фуда, традиционные русские забавы и карнавальное шествие.