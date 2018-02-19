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ВС Татарстана отказал в компенсации в 1 млн рублей за незаконное обучение татарскому языку

Общество
19 февраля, 18:48 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 19, февраля. /ТАСС

Жительница Казани Ольга Зиятдинова подала иск к Казанской кадетской школе-интернату им. Б. К. Кузнецова за преподавание ее сыну татарского языка без согласования с ней

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КАЗАНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана отказал в удовлетворении апелляционной жалобы жительницы Казани Ольги Зиятдиновой, которая планировала взыскать 1 млн рублей компенсации морального вреда за незаконное, по ее мнению, преподавание в школе ее сыну татарского языка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее Вахитовский районный суд Казани, рассмотрев иск Зиятдиновой, также отказал в его удовлетворении.

"Верховный суд отклонил жалобу Зиятдиновой", - сказала представитель пресс-службы суда.

Как сообщалось ранее, Зиятдинова в исковом заявлении к Казанской кадетской школе-интернату им. Б. К. Кузнецова требовала взыскать 1 млн рублей за то, что ее сына учили татарскому языку незаконно, без согласования с ней учебного плана. В качестве третьего лица по делу было привлечено министерство образования и науки Татарстана.

В прошлом году в СМИ Татарстана стала появляться информация о том, что, по мнению многих родителей, их детям навязывают изучение татарского языка в ущерб русскому. Прокуратура региона начала проверку, по итогам которой выявила 3,8 тыс. нарушений в сфере преподавания государственных и родных языков. Среди нарушений - снижение объемов преподавания русского языка, предусмотренных федеральными образовательными стандартами (из проверенных 1,4 тыс. школ объем преподавания соответствовал предъявляемым требованиям лишь в 24 школах), нарушение прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка республики с навязыванием незаконных итоговых тестирований.

Осенью 2017 года депутаты парламента Татарстана проголосовали за преподавание татарского языка в школах республики два часа в неделю. Ученики будут посещать уроки на добровольной основе с письменного согласия родителей. До этого обучение татарскому языку в школах региона было обязательным.

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