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Россия примет участие в международной книжной ярмарке в Мексике

Общество
20 февраля, 3:22 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 20, февраля. /ТАСС

Ярмарка FILEY-2018 пройдет с 10 по 18 марта

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МЕХИКО, 20 февраля. /ТАСС/. Лекции, презентации образовательных программ, мастер-классы и выступления творческих коллективов вошли в программу участия России в международной книжной ярмарке FILEY-2018 в штате Юкатан. Об этом рассказали участники пресс-конференции, состоявшейся в понедельник в посольстве РФ в Мексике.

"Для нас большая честь принять участие в этой ярмарке, - сказал журналистам посол РФ в Мексике Эдуард Малаян. - Могу гарантировать - скучно не будет". Россия вместе с мексиканским штатом Гуанахуато станет почетным гостем мероприятия, которое пройдет с 10 по 18 марта в выставочном центре "XXI век" и Музее мира майя в городе Мерида. В число его участников войдут крупные мексиканские и зарубежные издательства, писатели и деятели культуры.

"Для штата Юкатан Россия имеет большое значение, потому что в Мериде уже несколько лет действует Центр [эпиграфики майя], носящий имя Юрия Кнорозова, один из важнейших в своем роде в мире", - сообщил корреспонденту ТАСС глава оргкомитета ярмарки Родольфо Кобос Аргуэльес, добавив, что тема изучения наследия майя будет в числе основных на FILEY-2018. С именем российского историка, этнографа и лингвиста Юрия Кнорозова связаны выдающиеся успехи в дешифровке письменности древней цивилизации. Центр его имени был создан в Мексике несколько лет назад.

В ходе предстоящей ярмарки в Мериде появится памятник Кнорозову. Согласно программе, торжественную церемонию будет вести его ученица, доктор наук Галина Ершова. Еще один монумент в честь ученого, созданный скульптором Григорием Потоцким, появился в мексиканском городе Канкуне в 2012 году.

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