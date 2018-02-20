Население Сахалинской области в 2017 году выросло на 0,7%

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Численность населения Сахалинской области в 2017 году за счет миграционного притока выросла на 0,7%. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщила руководитель сахалинского управления государственной статистики (Сахалинстат) Ирина Лемзекова.

"На 1 января 2018 года на Сахалине и Курилах проживало более 490 тыс. человек. Естественный прирост населения в Сахалинской области в 2017 году составил 457 человек. Рост численности населения объясняется миграционным притоком, на его долю приходится 87% от общего роста, - сказала Лемзекова, уточнив, что в основном в область приезжают из Киргизии, Таджикистана и КНДР. - В целом миграционный прирост за 2017 год составил более 2 тыс. человек"

Руководитель Сахалинстата сообщила, что в островном регионе за чертой бедности живет 9,9% населения.

"При этом в целом по России число тех, кто зарабатывает меньше прожиточного минимума, составляет 13,4%. Средняя зарплата по области сейчас составляет 68,8 тыс. рублей. В прошлом году зарплаты в среднем выросли на 5,5%", - сказала Лемзекова.

Она отметила, что величина прожиточного минимума за третий квартал 2017 года составила 13, 617 тыс. рублей. А среднедушевой доход превысил ее в 3,5 раза. В 2016 году это превышение составляло 3,3 раза.