Большая часть ставропольчан, пострадавших от паводка, получила сертификаты на жилье

СТАВРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Более половины семей, пострадавших от паводка на Ставрополье в мае 2017 года, получили государственные жилищные сертификаты, сообщили во вторник в пресс-службе министерства ЖКХ Ставропольского края.

"Майский паводок 2017 года повредил несколько сотен жилых домов в Петровском, Минераловодском, Георгиевском городских округах, Буденновском, Советском, Предгорном, Андроповском и Кочубеевском районах. 570 из них признаны аварийными <...> К настоящему времени краем получены 308 государственных жилищных сертификатов, из них гражданам уже выдано 294 сертификата, 14 готовы к выдаче", - говорится в сообщении.

Именные списки претендентов на получение сертификатов были утверждены федеральным правительством.

Уже переселились в новые дома представители 41 семьи, получившие сертификаты. Как пояснили ТАСС в министерстве, сейчас на стадии выбора находятся 253 семьи. После того как получатели сертификата найдут удобное для себя жилье, которое может быть куплено за счет государственной поддержки, они обратятся в правительство края для погашения сертификата.

От паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае с 15 по 25 мая 2017 года пострадали 28 населенных пунктов, были затоплены более 2 тыс. жилых домов, ущерб предварительно оценивался в 2,37 млрд рублей.