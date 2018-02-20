Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.02:
$ 56.52
€ 69.89
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Большая часть ставропольчан, пострадавших от паводка, получила сертификаты на жилье

Общество
20 февраля, 19:51 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 20, февраля. /ТАСС

В новые дома уже переселилась 41 семья, добавили в пресс-службе министерства ЖКХ Ставропольского края

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Более половины семей, пострадавших от паводка на Ставрополье в мае 2017 года, получили государственные жилищные сертификаты, сообщили во вторник в пресс-службе министерства ЖКХ Ставропольского края.

Смотрите также

Более 450 млн рублей выплачено пострадавшим от паводка жителям Ставрополья

Почти 1,5 тыс. жителей села на Ставрополье получили компенсации от краевого правительства

Не получившие выплаты после паводка жители Ставрополья получат по 100 тыс. рублей

"Майский паводок 2017 года повредил несколько сотен жилых домов в Петровском, Минераловодском, Георгиевском городских округах, Буденновском, Советском, Предгорном, Андроповском и Кочубеевском районах. 570 из них признаны аварийными <...> К настоящему времени краем получены 308 государственных жилищных сертификатов, из них гражданам уже выдано 294 сертификата, 14 готовы к выдаче", - говорится в сообщении.

Именные списки претендентов на получение сертификатов были утверждены федеральным правительством.

Уже переселились в новые дома представители 41 семьи, получившие сертификаты. Как пояснили ТАСС в министерстве, сейчас на стадии выбора находятся 253 семьи. После того как получатели сертификата найдут удобное для себя жилье, которое может быть куплено за счет государственной поддержки, они обратятся в правительство края для погашения сертификата.

От паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае с 15 по 25 мая 2017 года пострадали 28 населенных пунктов, были затоплены более 2 тыс. жилых домов, ущерб предварительно оценивался в 2,37 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ставропольский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Производитель самолетов Бе-200 готов перейти с украинских двигателей на российские
2
Керлингист Крушельницкий отрицает умышленное применение допинга
3
МИД: в ходе боя в Сирии пострадали десятки граждан России и стран СНГ, но не военные
4
Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
5
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
6
Собчак назвала спонсоров своей избирательной кампании
7
СМИ: Эрдоган подтвердил приближение проправительственных сирийских сил к Африну
Темы дня
Новости партнеров
Реклама