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Глава подразделения Ford в Северной Америке ушел в отставку из-за неподобающего поведения

Общество
22 февраля, 2:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, февраля. /ТАСС

В компании сообщили, что поведение Раджа Наира не соответствовало внутреннему кодексу, касающемуся корпоративной этики

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НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Президент подразделения автопроизводителя Ford в Северной Америке Радж Наир покинул свой пост в связи с жалобами на неподобающее поведение. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении компании.

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Как в нем отмечается, поведение Наира не соответствовало внутреннему кодексу, касающемуся корпоративной этики. В чем именно заключаются нарушения, не поясняется. Решение об отставке вступает в силу немедленно.

"Мы приняли это решение после недавно проведенного внутреннего расследования в связи с сообщениями о неподобающем поведении", - заявил гендиректор Ford Джим Хэкетт. Сам Наир заявил, что сожалеет о случаях, при которых его поведение "не соответствовало принципам" компании.

Наир возглавлял североамериканское подразделение Ford с 1 июня 2017 года, он также был исполнительным вице-президентом. Компания пока не решила, кто займет его пост.

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