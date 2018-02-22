Глава подразделения Ford в Северной Америке ушел в отставку из-за неподобающего поведения

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Президент подразделения автопроизводителя Ford в Северной Америке Радж Наир покинул свой пост в связи с жалобами на неподобающее поведение. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении компании.

Как в нем отмечается, поведение Наира не соответствовало внутреннему кодексу, касающемуся корпоративной этики. В чем именно заключаются нарушения, не поясняется. Решение об отставке вступает в силу немедленно.

"Мы приняли это решение после недавно проведенного внутреннего расследования в связи с сообщениями о неподобающем поведении", - заявил гендиректор Ford Джим Хэкетт. Сам Наир заявил, что сожалеет о случаях, при которых его поведение "не соответствовало принципам" компании.

Наир возглавлял североамериканское подразделение Ford с 1 июня 2017 года, он также был исполнительным вице-президентом. Компания пока не решила, кто займет его пост.